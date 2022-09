È così che puoi pulire i tuoi mobili in legno affinché riacquistino la loro naturale lucentezza

Il tavolo È uno dei mobili con più risalto nel soggiorno o nella sala da pranzo di qualsiasi casa. Tuttavia, se proviene da Di legnoForse ci sarà splendore perso negli anni. Lo stesso vale per il porte legno o qualsiasi altro mobile dello stesso materiale, come armadi.

La prima cosa da considerare è se si tratta di legno o melamina, che è un composto cristallino utilizzato nella produzione di resine sintetiche.

Qui ti diciamo a trucco casalingo per lucidare i tuoi mobili di legno in un molto facile ed economico. La stessa formula funziona per i mobili realizzati con melaminache è un composto cristallino utilizzato nella produzione di resine sintetiche.

solo due ingredienti

Per questo abbiamo solo bisogno due ingredienti che tutti di solito hanno in casa: olio d’oliva e aceto bianco. Il primo passo è mescolare tre parti di olio d’oliva e una di aceto bianco in un contenitore. Applichiamo questo liquido sui mobili in legno con a asciugamanoe strofinare delicatamente.

Successivamente, lasciate asciugare e non mettere niente sopra finché non si sarà asciugato completamente. Intelligente. Il nostro tavolo in legno avrà riacquistato il suo splendore!

Allo stesso modo, è importante sottolineare che, dopo aver utilizzato questa miscela di olio e aceto, il liquido rimanente deve essere riciclalo come si fa di solito con l’olio usato e portarlo in a punto pulito.

Per lucidare il parquet e farlo risplendere come se fosse nuovo, anche l’aceto bianco o l’aceto per le pulizie è un elemento di cui tenere conto. E non importa se è un parquet laminato (o laminato) o senza plastificare (naturale).