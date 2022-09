È così che i supermercati potrebbero promuovere un’alimentazione più sana, secondo un nuovo studio

In un mondo ideale in cui i supermercati si prendono cura della salute del cliente e non del loro profitto nelle vendite, esistono tecniche per i consumatori per acquistare un prodotto non trasformato prima di uno che lo è. E come? Con un chiamata tecnica marketing visivo in base al posizionamento dei prodotti sugli scaffali dei supermercati.

È dimostrato che il il comportamento del cliente varierà a seconda dell’ubicazione dei prodotti e, approfittando, gli stabilimenti li localizzeranno modo tecnico in modo da finire per spendere di più (indipendentemente dal fatto che il prodotto sia ultra-elaborato). E no, non siamo in questo mondo ideale di cui parlavamo all’inizio.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Southampton, nel Regno Unito, con il supporto della catena di supermercati Iceland Foods Ltd., ha messo sul tavolo questo tema con uno studio.

Elaborato da frutta e verdura

Questo ha messo in dubbio qual è la responsabilità dei centri di consumo sull’aumento della domanda di alimenti trasformati e sul peggioramento della dieta nella popolazione generale. La ricerca è consistita nell’analisi del posizionamento di prodotti non alimentari e trasformati nella dieta di un gruppo di donne tra i 18 ei 45 anni.

E le conclusioni dello studio affermano senza dubbio che se gli articoli posizionati nell’area cassa o nelle prime posizioni all’ingresso dello stabilimento ne acquistano di più. E, se questi fossero sostituiti da frutta e verdura, se ne potrebbe acquistare di più ed evitare lavorazioni non necessarie.

Ma, in ogni caso, i ricercatori dello studio hanno insistito sul fatto che il cambio di sede di cibi più sani è un aiuto per la popolazione, una spinta per guidare la dieta e ridurre la quantità di alimenti trasformati e meno raccomandati.