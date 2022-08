È così che dovresti posizionare le infradito quando vai in spiaggia per non scottarti

quando andiamo al spiaggiac’è un ‘kit’ di essenziali che non dobbiamo dimenticare: un costume da bagno -o meno-, un piccolo frigorifero con acqua per idratarci, crema solare e, ovviamente, della buona infradito camminare proteggendoci dal sabbia ardente. Ma quest’ultimo deve mettersi nel modo giusto affinché siano efficaci.

Sicuramente ti è mai successo: ti metterai le infradito per non farlo abbraccia i tuoi piedi, e finisci per bruciarli lo stesso perché anche la scarpa stessa sta bruciando. Per evitare ciò, si consiglia di lasciare le infradito faccia in giù per evitare che la parte su cui metteremo il piede si surriscaldi.

Esiste anche un altro tipo di calzatura altamente consigliata per andare al mare, soprattutto se ha zone rocciose: stivaletti o battitori di granchio. Queste, Poiché sono chiuse e impiegano più tempo ad asciugarsi, non si riscaldano come le tipiche infradito di plastica, quindi sono una buona alternativa da considerare.