“È completamente diverso dagli adulti”

La Spagna non ha un MIR oncologico pediatrico. Cioè, non c’è specialità regolamentata per questa malattia, così come esiste per la pediatria da un lato e per l’oncologia dall’altro. È una situazione Attraverso l’Europa, con eccezioni in Germania o nel Regno Unito. “Il problema principale nel cancro infantile è il mancanza di formazione: non esiste una specialità regolamentata in oncologia pediatrica, nonostante ciò il cancro infantile è totalmente diverso da quello degli adulti”, racconta a questo giornale André Morales, direttore di cura di Centro oncologico pediatrico Barcellona (PCCB), dipendente dall’ospedale Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Morales punta l’attenzione su questa realtà, approfittando del fatto che in questi giorni il Barcellona sta festeggiando il Congresso della Società Internazionale di Oncologia Pediatrica. Il Ministro della Salute, Caroline Darias, Questa mattina ha visitato il PCCB (che è stato inaugurato lo scorso giugno) in occasione dell’evento. “Voglio riconoscere e ringraziare tutti gli operatori sanitari che lo rendono possibile. Dobbiamo continuare ad avanzare screening che consentono la diagnosi precoce, anche nel cancro infantile”, ha detto Darias in un discorso ai media dopo la sua visita.

“Abbiamo passato del tempo cercando di garantire che in Spagna ci fosse un specializzazione in oncologia pediatrica. Centri come il nostro, di riferimento, hanno a processo di formazione -una ‘borsa’ con 12 posti- dopo la residenza in pediatria. dura tre anni e serve a formare i pediatri in oncologia pediatrica”, spiega Morales. Questo oncologo pediatrico, formatosi negli Stati Uniti, sottolinea che il cancro infantile è un “insieme di malattie così vario da richiedere una specialità”. Ad esempio, ci sono pazienti affetti da leucemia a due anni, altri con tumori ossei a 14 anni e altri con tumori cerebrali o a 20 anni. «Sono tutti pazienti con patologie molto diverse, che affrontano trattamenti molto specifici insieme a elevata tossicità.

Carcinomi e tumori dello sviluppo

Questo medico avverte che il cancro infantile è “totalmente diverso da quello degli adulti”. “Hanno in comune solo la parola cancro”, preciso. Mentre il cancro degli adulti è correlato a invecchiamento e il abitudini di vita (la maggior parte sono “carcinomi” – tumori maligni che si formano dal tessuto epiteliale degli organi), il cancro infantile è legato a “tumori dello sviluppo”, cioè i tumori legati al “processo formativo”. “Si verificano dall’età di zero anni fino a quando uno si è appena formato intorno ai vent’anni. Quando i tuoi organi sono già maturi, non hai alcuna possibilità di avere un cancro dello sviluppo”, spiega il direttore dell’assistenza del PCCB.

Per questa ragione la ricerca deve essere “specifica” e deve essere svolto in centri come Sant Joan de Déu. “Tutta la ricerca sui tumori degli adulti è di scarsa o nulla utilità per il cancro infantile”, afferma Morales. Tuttavia, ci sono “molti più investimenti nel cancro degli adulti perché prevalenza è molto più grande (il cancro pediatrico è considerato una malattia rara) e la ricerca è molto più sviluppata. Un dato che serve a illustrare l’incidenza tra l’uno e l’altro: nel mondo si registrano circa 400.000 casi di cancro infantile all’anno, mentre nella sola Spagna si registrano 300.000 casi di cancro dell’adulto all’anno.

“In paesi come il nostro possiamo curare l’80% dei bambini. Ma nei paesi in via di sviluppo, dove si verifica l’80% dei tumori infantili, solo il 20% dei bambini guarisce”, avverte Morales. Pertanto, a livello globale, la maggior parte dei bambini malati di cancro nel mondo muore. “Ma non a causa della malattia, ma perché del suo Codice Postale. Siamo in un contesto molto privilegiato, ma questa non è la realtà per la maggior parte dei bambini. Conferenze come questa evidenziano il importanza della collaborazione Morales conclude.

Visita del ministro

Durante la sua visita all'Ospedale Sant Joan de Déu, il Ministro Darias ha evidenziato l'elevata presenza del Congresso della Società Internazionale di Oncologia Pediatrica, che ha ricevuto più di 3.000 partecipanti.

Per quanto riguarda l’uso di mascherine sui mezzi pubblici, Ha affermato che la salute continuerà ad ascoltare il suo comitato di esperti e che qualsiasi misura adottata sarà basata su prove scientifiche. Al momento, in Spagna sono obbligatorie sui mezzi pubblici. E, quanto alla quarta dose del vaccino covid-19, che ha già iniziato a essere messo nelle residenze, ha anche detto che sarà la presentazione del vaccino a valutare se questo debba essere somministrato quarta dose a chi ha meno di 60 anni. Al momento è indicato solo per gli over 60 o under 60 con fattori di rischio e di salute.