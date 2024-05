È come trasportarsi in Italia senza lasciare la Spagna: Lidl realizza i desideri degli amanti del cibo italiano

È come trasportarsi in Italia senza lasciare la Spagna: Lidl realizza i...

La settimana italiana di Lidl: un evento culinario da non perdere

Lidl, il noto supermercato che si distingue per l'impegno nel fornire prodotti di qualità a prezzi competitivi, stupisce ancora una volta con una proposta che ci trasporta direttamente nel cuore dell'Italia senza dover lasciare la Spagna. La catena tedesca di supermercati sta preparando il lancio della sua “Settimana Italiana”, un evento tematico che ha catturato l'attenzione degli amanti della cucina italiana. In passato, Lidl ci ha deliziato con altre settimane speciali, come la “Settimana Asiatica” o la “Settimana Americana”, ma questa volta l'attenzione è focalizzata sui sapori e gli aromi dell'Italia, portando una selezione esclusiva di prodotti tipici che stanno già creando sensazione nei suoi negozi. Infatti, questa è una delle settimane tematiche di Lidl che genera più aspettative.

Finalmente, l'attesa è finita. A partire da venerdì 10 maggio i clienti potranno trovare la migliore cucina italiana in tutti i supermercati Lidl. Dalle pietanze già pronte ai veri e propri ingredienti per cucinare a casa, tutto ispirato alla tradizione culinaria italiana. Questo evento non solo offre un'opportunità di assaporare gusti unici, ma sottolinea anche l'importanza della qualità e autenticità dei prodotti che Lidl seleziona per le sue iniziative tematiche.

Lidl esaudisce i desideri degli amanti del cibo italiano

La risposta del pubblico non si è fatta attendere e, nonostante manchino ancora alcuni giorni, già tutti parlano sui social network della loro impazienza di vedere gli articoli in vendita. L'esperienza è paragonabile a una passeggiata in una strada italiana, dove ogni prodotto promette di trasportare i consumatori in diverse regioni d'Italia, dalla Sicilia alla Lombardia, passando per la Toscana. Ma di quali articoli stiamo parlando? Ecco alcuni dei più importanti e poi ti elencheremo il resto.

Le delizie italiane in arrivo nei supermercati Lidl

Pizza Prosciutto e Crema di Formaggio

Iniziamo con la pizza al prosciutto e crema di formaggio, un piatto che è una sublime fusione di sapori tradizionali con un tocco moderno. La base, sottile e croccante, è ricoperta da uno strato generoso di crema di formaggio, sopra il quale vengono distribuite sottili fette di prosciutto. Questa pizza, venduta in confezioni da 400 g al prezzo di 2,99 euro, offre un equilibrio perfetto tra il sapore intenso del formaggio e la delicatezza del prosciutto.

Pizza con Mortadella, Mozzarella, Provolone e Pistacchi

La seconda pizza è testimonianza dell'innovazione culinaria di Lidl. Ricoperta di mortadella, pezzi di mozzarella e provolone, e cosparsa di pistacchi, questa pizza offre un'esperienza gustativa ricca e variegata. Con un peso di 350 g e un prezzo di 2,99 euro, questa pizza non solo soddisfa il palato ma offre anche una presentazione visivamente accattivante e un croccante soddisfacente grazie ai pistacchi.

La sequenza di prodotti irresistibili continua

Focaccia Calabrese

La focaccia Calabrese, un altro dei prodotti in evidenza, è un eccellente esempio di come un pane possa essere molto più di un semplice accompagnamento. Imbevuta di sapori della Calabria, questa focaccia è ricca di pomodori secchi, olive e erbe aromatiche. Con un peso di 360 g e un prezzo di 2,99 euro, è l'ideale da condividere e può essere servita come antipasto o come contorno di qualsiasi pasto italiano.

Calzone con Pomodoro e Mozzarella

Il calzone, una sorta di “pizza piegata”, è un piatto che racchiude tutto il sapore dell'Italia in un formato facile da mangiare. Riempito di pomodoro e mozzarella, e con un peso di 250 g al prezzo di 2,49 euro, questo calzone è succoso all'interno e croccante all'esterno, dimostrando la capacità di Lidl di offrire piatti italiani autentici e deliziosi.

Tiramisù

Non c'è modo migliore per concludere un pasto italiano che con un buon tiramisù, e Lidl lo sa. Questo dessert, morbido e cremoso, combina strati di biscotti inzuppati nel caffè con una dolce miscela di mascarpone. Viene offerto in confezioni da 500 g al prezzo di 3,99 euro, garantendo una dolce conclusione per qualsiasi banchetto italiano.

Altri prodotti della Settimana Italiana di Lidl

Oltre a questi piatti principali, Lidl offre una varietà di altri prodotti che completano l'esperienza italiana:

Tartufo (500 g, 3,99 euro)

(500 g, 3,99 euro) Formaggio Parmigiano (250 g, 4,99 euro)

(250 g, 4,99 euro) Cascione (180 g, 1,99 euro)

(180 g, 1,99 euro) Gelato (200 g, 1,49 euro)

(200 g, 1,49 euro) Pasta sfoglia glassata all'albicocca (200 g, 0,99 euro)

(200 g, 0,99 euro) Biscotti Cantuccini (300 g, 1,99 euro)

(300 g, 1,99 euro) Biscotti italiani con panna (400 g, 1,79 euro)

(400 g, 1,79 euro) Pomodoro tritato (700 g, 1,69 euro)

(700 g, 1,69 euro) Mascarpone (500 g, 3,99 euro)

(500 g, 3,99 euro) Provolone con origano (150 g, 2,99 euro)

(150 g, 2,99 euro) Salsa besciamella (500 ml, 1,49 euro)

(500 ml, 1,49 euro) Fusilli tris di Puglia (500 g, 1,39 euro)

(500 g, 1,39 euro) Pasta fresca per lasagne (250 g, 1,29 euro)

(250 g, 1,29 euro) Mortadella con olive, peperoncino e pistacchi (125 g, 1,79 euro)

(125 g, 1,79 euro) Dolci assortiti (450 g, 3,49 euro)

(450 g, 3,49 euro) Salame in fette (100 g, 1,79 euro)

(100 g, 1,79 euro) Salsa per pasta (350 g, 1,79 euro)

(350 g, 1,79 euro) Pesto di Sicilia (180 g, 1,99 euro)

(180 g, 1,99 euro) Pizza di sfoglia (225 g, 1,79 euro)

(225 g, 1,79 euro) Pesto fresco (90 g, 1,19 euro)

(90 g, 1,19 euro) Salsa di pomodoro ciliegino (330 g, 1,49 euro)

(330 g, 1,49 euro) Grissini (250 g, 1,79 euro)

(250 g, 1,79 euro) Yogurt cremoso (150 g, 0,89 euro)

(150 g, 0,89 euro) Pomodoro tritato con spezie (400 g, 0,99 euro)

(400 g, 0,99 euro) Gelato al tartufo (2x 90 g, 2,29 euro)

(2x 90 g, 2,29 euro) Salse regionali (190 g, 1,69 euro)

(190 g, 1,69 euro) Arancini (500 g, 2,49 euro)

(500 g, 2,49 euro) Pasta fresca ripiena (250 g, 1,99 euro)

(250 g, 1,99 euro) Risotto con bacon e zafferano (300 g, 1,99 euro)

(300 g, 1,99 euro) Dolce di ricotta (110 g, 1,79 euro)

La “Settimana Italiana” di Lidl non è solo una celebrazione della cucina italiana, ma è anche una dimostrazione di come un supermercato possa portare un pezzo d'Italia sulla nostra tavola con autenticità e qualità. Questo evento rappresenta un'occasione perfetta per coloro che desiderano esplorare la ricchezza della cucina italiana o semplicemente gustare i loro piatti preferiti nel comfort della propria casa.

