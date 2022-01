È arrivato Lionel Messi ed è subentrato Mauricio Pochettino, ma quest’anno è cambiato davvero qualcosa per il PSG?

Questa volta 12 mesi fa, il Paris Saint-Germain si stava preparando a dare il benvenuto a Mauricio Pochettino al Parc des Princes come capo allenatore dopo essersi separato da Thomas Tuchel. È stata una mossa che ha portato a un titolo di Champions League… per Tuchel, che si sarebbe unito al Chelsea e lo avrebbe portato al trofeo più grande d’Europa.

Poco meno di un intero anno solare da quando l’argentino è tornato nella capitale francese e sembra che nulla sia davvero cambiato per il PSG, il che è sorprendente visto quanto è cambiato. Un’estate ricca di trasferimenti di alto profilo, coronata dallo storico arrivo di Lionel Messi, e che sembra ancora dopo aver perso il titolo di Ligue 1 a favore di un coraggioso Lille OSC, cadendo contro il Manchester City in Champions League e vincendo solo poco Coupe de France, quest’anno è la continuazione della scorsa.

Certo, il 2021 ha avuto i suoi momenti con Barcellona e Bayern Monaco che sono state spazzate via in Europa, i due successi più importanti, ma Pochettino raramente è sembrato felice sul sedile caldo parigino, con le voci estive di un ritorno del Tottenham Hotspur seguite da forti legami con il Manchester United.

L’ex capitano del PSG è ancora in carica a capo del progetto sportivo del club della capitale, ma è stato tutt’altro che convincente e non dovrebbe guidare la squadra oltre la fine di questa stagione, se anche con Zinedine riuscirà a farlo Zidane si è collegato all’assunzione del ruolo ad un certo punto nel 2022.

Pochettino non è l’unico sul tagliere con il direttore sportivo Leonardo che potrebbe anche avvicinarsi alla fine del suo secondo periodo con la capolista della Ligue 1 dopo che le tensioni con Tuchel si sono riversate nel mandato del successore Pochettino e Arsene Wenger pubblicizzato come candidato sostitutivo.

Non è stato tutto triste e triste a Parigi con l’arrivo di Lionel Messi nella stessa estate di Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginho Wijnaldum e Sergio Ramos che hanno fornito una grande iniezione di talento, ma finora è stato un ritorno minimo. per non dire altro.

“È un grande piacere per me dire ai miei amici che gioco con lui”, ha detto la superstar Kylian Mbappe di Messi alla CNN dopo il suo successo ai Globe Soccer Awards a Dubai, che lo ha visto incoronato miglior giocatore maschile del 2021. “Dobbiamo divertirci vederlo a Parigi. È un momento straordinario nella storia del gioco”.

Lo sfondo dell’anno ricco di eventi del PSG è stato la lenta scadenza del contratto della loro superstar nell’estate del 2022 e il suo flirt con il Real Madrid durante la bassa stagione, che includeva il nazionale francese che informava il PSG e dichiarava pubblicamente che desiderava andare avanti.

“Sono stato onesto”, ha aggiunto Mbappé. “Ho dato il mio sentimento e quello che ho nel cuore. Sono felice di restare perché Parigi è la mia città e sono anche francese. Voglio vincere tutto in questa stagione. Parigi è dove sono nato e cresciuto. Per giocare Il PSG è una sensazione incredibile, giocare con la famiglia e gli amici al tuo fianco”.

Come ha voluto il destino e al secondo momento di chiedere dopo un errore nel primo sorteggio, i colossi spagnoli hanno fatto coppia con il colosso francese in quella che si preannuncia la sfida incontrastata degli ottavi di finale di Champions League arrivata a febbraio con la ripresa continentale. azione.

“Darò tutto quello che ho per vincere la Champions League, la Ligue 1 e la Coupe de France, oltre a dare tutto il piacere ai tifosi: se lo meritano”, ha detto Mbappé della resa dei conti del Real. “Dobbiamo essere pronti, è il momento. È la parte più importante della stagione”, ha aggiunto riguardo al mastodontico doubleheader. “Certo, ora vogliamo fare un passo avanti. Sono due anni che raggiungiamo la finale e la semifinale, quindi ora vogliamo vincerla”.

Ciò rappresenta l’ultima possibilità per il PSG di essere incoronato vincitore della Champions League prima che la Coppa del Mondo FIFA si svolga in Qatar con la squadra della capitale francese che è stata di proprietà del Qatar dal 2011 ma che ha iniziato ad avvicinarsi al successo solo nelle ultime stagioni.

In arrivo nel 2022, nient’altro che una piazza pulita del successo di UCL, Ligue 1 e Coupe de France andrà bene e le possibilità che gli uomini di Pochettino lo facciano, in base a ciò che abbiamo visto finora in questa campagna, sono scarse a meno che Mbappe e i suoi compagni di squadra possono migliorare le loro prestazioni poco brillanti finora.

Il ritorno in forma di Neymar sarà fondamentale dopo che la superstar brasiliana è stata messa da parte per infortunio verso la fine del 2021, ma anche con lui nella squadra, il PSG è sembrato nella migliore delle ipotesi mediocre con una vittoria casalinga per 2-0 sul City nella fase a gironi a settembre il più convincente che hanno sembrato.

Data la natura costellata di stelle della squadra parigina e la loro abitudine di cavarsela meglio in posizioni difficili, è probabile che aumentino notevolmente il loro gioco contro un Real battibile che quest’anno si sta godendo una corsa relativamente chiara alla Liga con giocatori del calibro di Barca e Atletico Madrid ben fuori ritmo.

Tuttavia, date le loro prestazioni incoerenti e una continua dipendenza dal perennemente fragile Marco Verratti a centrocampo, il successo nella prima metà del 2022 è tutt’altro che scontato, soprattutto con sfide come la Coppa d’Africa e le qualificazioni alla Coppa del Mondo riprogrammate in arrivo prima Vero.

Pochettino, poiché sembra probabile che continuerà a guidare la squadra, ha bisogno che la sua squadra assimili uno stile e un’identità prestabiliti che finora sono sfuggiti alla sua squadra e, sebbene non sia impossibile, è sembrato sempre più improbabile che accada sotto il 49- guida di un anno per alcuni mesi.

Provvisoriamente 13 punti di vantaggio in Ligue 1 nonostante 11 persi, altri sette sprecati nel Gruppo A di Champions League e una trasferta della Coupe de France potenzialmente complicata al Vannes OC affiliato al City Football Group con una rosa esaurita all’inizio di gennaio, il PSG ha bisogno di grande e immediato miglioramento per sfruttare al meglio quella che sembra sempre più probabile essere la loro ultima stagione con Mbappé.