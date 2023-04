È arrivato il tanto atteso elettrodomestico da Lidl: code nei supermercati

Se ami cucinare e vuoi poter realizzare le migliori ricette, è fondamentale disporre degli utensili e degli elettrodomestici necessari. Tra quelli che non possono mai mancare, il mixer sembra essenziale. Avere uno di qualità e anche con diverse funzioni, sarà importante per preparare tutti i tipi di piatti, quindi ora che l’elettrodomestico chiave è arrivato da Lidl, non lasciartelo sfuggire perché ci sono già code nei loro supermercati.

Lidl trionfa con l’elettrodomestico chiave

Utile in qualsiasi cucina, il mixer che arriva ora da Lidl è diventato in pochi giorni il più desiderato di tutti, poiché si tratta di un elettrodomestico completo di tutto e che ti sarà utile per la preparazione di ricette come salse o per mescolare ingredienti che desideri aggiungere a ciò che stai cucinando, e anche, ovviamente, per tutte le tue ricette di dolci fatti in casa.

Stiamo parlando del mixer multifunzione con accessori e una potenza di 300 W, che ha fatto sì che molti clienti Lidl desiderino averlo.

Il mixer multifunzione di Silvercrest

Del marchio Silvercrest, che come saprai è il marchio per eccellenza degli elettrodomestici Lidl che finiscono sempre per diventare virali, come il loro forno per il pane o il loro robot da cucina, questo nuovo mixer ha diverse funzioni grazie ai suoi numerosi accessori, potrai mescolare, impastare e frullare.

Nello specifico, il mixer include: 2 fruste mescolatrici e fruste impastatrici in acciaio inossidabile, 1 braccio frullatore con lama in acciaio inossidabile, 1 spatola in plastica. Inoltre, è dotato di un ciotola removibile e di rotazione automatica per ottenere miscele e impasti ancora migliori.

Caratteristiche e praticità del mixer

Dispone inoltre di un coperchio antispruzzo con apertura di riempimento ermetica e, se lo desideri, puoi utilizzare l’elettrodomestico anche in funzione di mixer a mano senza la necessità di utilizzare il supporto.

La potenza, come abbiamo già menzionato, è di 300 W e la capacità (utile) della ciotola del mixer è di circa 2,5 litri. Le dimensioni sono 35 x 21 x 30 cm, quindi occuperà poco spazio nella tua cucina.

Infine, il mixer è facile da pulire dopo l’uso, poiché sia la spatola, la ciotola del mixer, il coperchio antispruzzo, le fruste mescolatrici e le impastatrici possono essere lavate senza problemi in lavastoviglie.

Disponibile nei negozi fisici Lidl e anche nel loro negozio online, ha un prezzo di 39,99 euro.

