Due ‘influencer’ testano le crocchette di Aldi, Lidl e Mercadona: il verdetto non lascia dubbi

Il confronto definitivo tra le crocchette di Aldi, Lidl e Mercadona

Sapete cosa amiamo noi italiani quanto la pasta e la pizza? Le crocchette, naturalmente! Questi deliziosi bocconcini sono un elemento imprescindibile della nostra cucina. Che siano di prosciutto, pollo, baccalà o altro, le opzioni sono infinite. E grazie ai supermercati, possiamo sempre avere a disposizione delle crocchette surgelate pronte per essere fritte. Ma qual è il migliore tra Aldi, Lidl e Mercadona? Due influencer hanno deciso di mettere alla prova le loro crocchette e il loro verdetto è inequivocabile.

Le crocchette di Aldi, Lidl e Mercadona a confronto

Virginia Molina e Rubén Vega, noti come i ‘Cuarentones Disfrutones’, hanno oltre 51.000 follower su Instagram e più di 5.000 iscritti su YouTube. In uno dei loro video, hanno messo a confronto le crocchette di prosciutto di Aldi, Lidl e Mercadona.

La prima cosa che sottolineano è che le crocchette di Lidl e Aldi hanno lo stesso prezzo e lo stesso produttore. Tuttavia, fanno notare che quelle di Aldi contengono l’11% di prosciutto e quelle di Lidl il 12%.

Cominciano con le crocchette di prosciutto di Aldi. Secondo loro, hanno un sapore “artificiale” e la besciamella non è affatto cremosa. “La besciamella è molto compatta e non ho visto pezzi di prosciutto”, dichiara Virginia Molina. Entrambi concordano nel dire che non gli sono piaciute.

Prova delle crocchette di Lidl

Successivamente, la coppia ha provato quelle di Lidl. “Sono esattamente come quelle di Aldi, altrettanto non cremose”, commenta Molina. Il loro pastella risulta meno croccante e hanno un sapore “non piacevole”.

Un verdetto molto netto

Come avrete notato, il giudizio di questi influencer sulle crocchette di Aldi e Lidl non è positivo. Non consiglierebbero nessuna delle due e ritengono che siano inferiori rispetto alle altre.

Nel video, hanno anche confrontato le crocchette di Carrefour, El Corte Inglés e La Cocina de Senén. Le loro preferite sono quelle di quest’ultima azienda, per la cremosità della besciamella (“sembra latte”) e per i pezzi di prosciutto ben visibili e di buona dimensione.

Infine, esprimono il loro rammarico per non aver potuto includere nel confronto le crocchette dei supermercati Dia, ma promettono di farlo in un prossimo video.

