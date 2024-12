Due ‘influencer’ giudicano i torroni di mandorle di Aldi e Lidl: il verdetto è inappellabile

Con l’arrivo delle Feste Natalizie, il torrone diventa uno dei dolci più attesi della stagione. Tuttavia, scegliere il migliore tra tante opzioni può essere una sfida. In una degustazione, due creatori di contenuti hanno provato i torroni alle mandorle di varie catene di supermercati.

La degustazione dei torroni alle mandorle

Virginia Molina e Ruben Vega, noti come i ‘Quarantenni Goderecci’, hanno più di 54.000 follower su Instagram e oltre 5.600 iscritti su YouTube. In uno dei loro video hanno realizzato una degustazione di torroni alle mandorle.

Per questa degustazione, hanno acquistato torroni in vari supermercati tra cui Lidl, Aldi, Coin e Bennet. Inoltre, hanno incluso nel confronto marchi come 1880, Bauli e Flamigni.

1880

Entrambi i recensori non esitano a offrire le loro prime impressioni su questo torrone che contiene il 67% di mandorle. «È delizioso! Fantastico!», esclamano. Molina sottolinea che la mandorla è «super croccante» e si chiedono perché fare finta che non sia «delizioso».

Bauli

Questo prodotto ha un po’ meno di mandorle: il 63% e contiene anche miele. Secondo Vega, è un po’ «amara» e Molina rivela di preferire il torrone precedente nonostante questo sia quello che mangia a casa.

Flamigni

Questo torrone è più fine rispetto ai precedenti e, come il Bauli, contiene il 63% di mandorle. Entrambi i recensori si lamentano di aver trovato una mandorla amara e che questo torrone «non è molto dolce».

Coin

Virginia Molina informa che questo torrone alle mandorle contiene il 65% di mandorle e non ha miele: «Questo ha sciroppi, zucchero e altre cose», aggiunge. Molina è molto chiara nella sua opinione: «Non compratelo». «Sapete quando lasciate aperto il torrone per diversi giorni e diventa gommoso, appiccicoso, ecc.? Ecco», continua aggiungendo. Inoltre, afferma che «la mandorla non è di buona qualità» e ha un «gusto amaro».

Aldi

Il torrone alle mandorle che hanno scelto è prodotto da ‘Bauli’ e ha un 63% di mandorle e un 18% di miele. «È molto buono!», esclama Rubén Vega. Molina concorda e ammette che questo prodotto è davvero gustoso.

Bennet

La degustazione prosegue con il torrone alle mandorle di Bennet che contiene un 63% di mandorle e un 18% di miele, come quello di Aldi. «È delizioso» afferma Vega. Molina concorda con lui. «È diverso da quello di Aldi. Questo è molto più croccante», spiega Molina. Inoltre, Vega aggiunge che «è meno dolce».

Lidl

Questo torrone, come quello di Aldi, è prodotto da ‘Bauli’. Ha un 63% di mandorle e un 18,7% di miele, esattamente come i due precedenti. «È uguale a quello di Aldi» iniziano dicendo. «È la stessa cosa, esattamente la stessa cosa», ritengono i recensori.

Infine, arriva il momento del verdetto e non ci sono dubbi. Nella parte bassa della classifica si trovano i torroni di Coin e Bennet perché non sono piaciuti affatto. La classifica dei ‘Quarantenni Goderecci’ prosegue con il torrone Bauli e Flamigni. Poi, in una buona posizione ci sono quelli di Bennet, Aldi e 1880. E al top delle marche: Lidl.

4.6/5 - (8 votes)