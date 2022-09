Due casi di virus West Nile rilevati a Tarragona

La Catalogna ha rilevato due casi di infezione da virus del Nilo, uno confermato e uno possibile, in due persone della regione sanitaria del campo di tarragona, Come riportato questo venerdì dal Ministero della Salute. Entrambi i casi, che sono stati rilevati dal Dipartimento di sorveglianza generale e risposta alle emergenze della salute pubblica della Catalogna (SGVRESP), evolvere favorevolmente.

Il febbre del Nilo occidentale è un malattia infettiva causata da un virus della famiglia dei Flavivirus, a cui appartiene anche il virus dell’encefalite giapponese. È un zoonosi, cioè una malattia trasmessa dagli animali all’uomo di solito da un morso zanzara comune.

Come riportato da Salut, dopo l’individuazione di questi casi, e come impostare il protocollo, aver effettuato un sopralluogo entomologico per accertare la presenza o meno di zanzare vettoriali nei luoghi in cui avrebbero potuto trovarsi le persone colpite, di cui non hanno fornito maggiori dettagli per preservare la loro privacy.

Affettazione

Il virus del Nilo occidentale è un virus che utilizza acido ribonucleico (RNA) come materiale genetico. “Provoca malattie, ma non molto. L’80% delle persone che trasmettono il virus non lo sa nemmeno. Il 20% ha la febbre -un quadro virale molto alto- e una persona su 150 soffre di encefalite o meningite”, afferma l’internista e membro del servizio Malattie Infettive dell’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcellona), Pietro domenica.

Due anni fa, la Catalogna ha rilevato un caso di virus West Nile in un cavallo ad Amposta. In Andalusia c’è stato un focolaio che ha causato un morto. Secondo Domingo, è un virus “trasmissibile” e può esserlo “potenzialmente pericoloso” perché è trasmessa da una puntura di zanzara. “Non siamo abituati a vedere questa malattia qui, penso che potrebbe essere un effetto del cambiamento climatico. Abbiamo sempre più malattie a cui non siamo abituati”, afferma il medico.

Il trattamento del virus del Nilo occidentale è puramente sintomatico. “La malattia ha due cicli. Prima si trasmette tra gli uccelli e, in seguito, passa dagli uccelli alle persone attraverso la zanzara, che è il vettore”, conclude Domingo.