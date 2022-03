Due asset alternativi che riducono la volatilità e l’effetto dell’inflazione

Il folle aumento dell’inflazione fino al 7,6% in Spagna o fino al 7,9% negli Stati Uniti sta erodendo il potere d’acquisto dell’intero tessuto produttivo e della società nel suo insieme. Inoltre, la tremenda volatilità dei mercati tra i prezzi in corsa e la guerra in Ucraina mette sotto controllo il sistema pensionistico pubblico e privato di tutto il mondo e taglia il redditività dei portafogli di investitori medi e piccoli che vedono nel contesto attuale numerosi rischi di prim’ordine che non sanno combattere.

Gli esperti consigliano ricoprire incarichi in tempi di crisi, poiché è dimostrato che l’investitore che resta sul mercato e non prende decisioni affrettate finisce per avere rendimenti superiori a quello che lascia. È successo nel recente passato con il coronavirus, secondo i modelli utilizzati da fonti di mercato consultate dalla Bolsamanía, ed è successo in altri momenti di stress dei mercati finanziari, come si evince dai modelli sopra citati. Ma con “un nuovo contesto di maggiore inflazione, possibili aumenti dei tassi all’orizzonte e la guerra in Europa le turbolenze di mercato continueranno”afferma Teeka Tiwari, analista del Palm Beach Research Group.

“Il la volatilità è la nuova normalità per il prossimo futuro, e colpisce chiunque abbia soldi sul mercato”, commenta l’analista che ritiene che “nel breve le cose rischiano di peggiorare”. A titolo di esempio, Tiwari cita il California Public Employees Retirement System, il più grande sistema pensionistico pubblico degli Stati Uniti, che ha riferito che la partecipazione totale è scesa da 482.000 milioni di dollari a 475.000 milioni da gennaio a marzo. “Sono 7.000 milioni di dollari di ricchezza evaporati in meno di due mesi”, esclama.

In Spagna i piani pensionistici sono da tempo un prodotto di dubbia attrattiva, con pochi vantaggi fiscali ma, nonostante ciò, restano 9,45 milioni di conti partecipanti, secondo i dati Inverco di fine 2021. L’esperto di Palma Beach Research ritiene, però, che ” per quegli investitori che dipendono da questi tipi di prodotti per il loro pensionamento o sono preoccupati per i loro portafogli ora è tempo di cercare alternative”.

Questo esperto cita due tipi di asset che aggiungono diversificazione e riducono la volatilità generale del portafoglio, in particolare: criptovalute come bitcoin e materie prime.

Di bitcoin e criptovalute, Tiwari lo crede “Sono l’esponente più potente di come proteggere la nostra ricchezza”in quanto è uno dei “migliori combattenti dell’inflazione”, nonostante sia stato recentemente correlato ai mercati azionari, fatto che l’esperto considera temporaneo.

L’esperto sottolinea che, a differenza delle valute sovrane, legate a una banca centrale in grado di stampare più banconote, la valuta digitale più utilizzata al mondo “ha un’offerta strettamente limitata ed è integrata nel suo codice”. “Proprio per questo, gli investimenti in criptovaluta sono aumentati”, poiché gli investitori hanno capito che si tratta di “uno dei modi migliori per proteggere – e di fatto aumentare – il tuo potere d’acquisto di fronte alla stampa di denaro e all’aumento dell’inflazione”, sostiene l’esperto,

Per quanto riguarda la materiali grezziin un contesto di alta inflazione, per ogni aumento dell’1% dei prezzi, aumentano tra il 7% e il 9%, secondo uno studio di Vanguard.

Separatamente, Summer Haven, una società di gestione patrimoniale, ha esaminato 50 anni di dati su diverse classi di attività in contesti diversi. Il loro obiettivo era trovare quelli più adatti che offrissero rendimenti superiori in diversi ambienti inflazionistici. Ha scoperto che durante i periodi di aumento dell’inflazione, I prezzi dei futures su materie prime sono aumentati di oltre 5 volte rispetto a quelli delle azioni statunitensi.

“E quando i prezzi delle materie prime salgono, le aziende con entrate legate a quei prezzi tendono a fare anche meglio”, sottolinea Tiwari, citando a titolo esemplificativo tre società che quest’anno hanno sovraperformato di gran lunga il mercato statunitense.

Il produttore di metalli Century Aluminium è cresciuto dell’83% quest’anno; il minatore di potassio Intrepid Potash è aumentato dell’87%; e la compagnia petrolifera e del gas RPC ha raggiunto il 120%. “Tutto questo mentre il mercato complessivo è in calo del 20% nello stesso periodo”, afferma l’esperto di Palm Beach Research.

Come ultimo consiglio, indica che un’esposizione alle materie prime attraverso un fondo negoziato in borsa è una delle opzioni da considerare. In particolare, cita, l’Invesco DB Commodity Index ETF (DBC) accumula rendimenti del 27%.