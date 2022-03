Due anni di pandemia e nessuna traccia di valutazione dopo oltre 100.000 morti e 11 milioni di contagi

La Spagna ancora non valuta la sua gestione della pandemia di coronavirus nonostante siano trascorsi due anni dallo scoppio del crisi sanitaria globale. 24 mesi dopo, in cui -secondo gli ultimi dati ufficiali- ci sono stati 11.223.974 contagi e 101.135 decessi, il Governo considera praticamente chiusa la crisi e pensa ad altri scenari: l’influenza del Covid e il tanto atteso “prima piuttosto che dopo” della fine delle mascherine indoor. Tuttavia, esperti di sanità pubblica e portavoce politici criticano che i compiti su come è stata gestita quell’emergenza rimangano in sospeso.

Il revisione indipendente Avrebbe dovuto essere consegnato alla fine di gennaio, ma non c’è una scadenza per queste conclusioni. “Dopo sei ondate non possiamo pensare di non conoscere ancora gli elementi chiave di quello che è successo”, ha detto l’esperto di salute pubblica Joan Carles March a El Periódico de España, un quotidiano appartenente allo stesso gruppo, Prensa Ibérica. Fu uno dei firmatari di una lettera, indirizzata alla rivista ‘The Lancet’, in cui venti eminenti scienziati hanno chiesto un’analisi della gestione della crisi, sia quella svolta dal governo centrale che dalle comunità autonome. Era l’agosto del 2020 e Salvador Illa era allora ministro della Salute. I firmatari hanno sottolineato le questioni da esaminare: Sono stati effettuati sufficienti esami diagnostici?Perché non c’erano dispositivi di protezione o maschere? I sistemi di sorveglianza epidemiologica hanno funzionato? L’obiettivo era imparare dagli errori del passato per future emergenze sanitarie.

Sei mesi fa il Consiglio Interterritoriale ha dato il via libera al team che avrebbe coordinato l’audit indipendente

Nel novembre dello stesso anno, Salvador Illa ha accettato di svolgere l’analisi. Ma sono passati mesi e quella valutazione indipendente non è mai stata realizzata. A settembre 2021 il Consiglio Interterritorialel, di cui fanno parte la Salute e le comunità, approvato all’unanimità la composizione del team che coordinerà questo lavoro di risposta del Sistema Sanitario Nazionale (SNS) di fronte alla pandemia.

Davanti, quattro pesi massimi: rosa urbano Garrido, economista dell’Università Complutense di Madrid e presidente del Società Spagnola di Sanità Pubblica e Amministrazione Sanitaria (SESPAS); Fernando Rodriguez-ArtalejoProfessore di Sanità Pubblica presso il Università Autonoma di Madrid; Carmen Pérez Romero, presidente dell’Associazione di economia sanitaria, e Xurxo Hervada Vidalvicedirettore generale dell’Informazione sulla salute e l’epidemiologia del Ministero della Salute della Galizia.

Un rapporto senza data

mezzo anno dopoCon la Spagna che sta quasi per accantonare questa pandemia, non vi è alcun segno che questo audit indipendente vedrà la luce. Analisi della risposta spagnola all’emergenza sanitaria ancora in corso. La salute non ha specificato quando sarà finalizzato il rapporto, quali squadre di specialisti lavorano con i coordinatori o se ha iniziato a raccogliere informazioni sulle decisioni prese durante la pandemia dalle autorità, sia a livello nazionale che regionale.

Come spiegato Joan Carles marzo, tale relazione dovrebbe essere ultimata a gennaio. È la scadenza fissata dal dipartimento guidato da Carolina Darias, precisa. E se ne stava andando notevole ritardo rispetto ad altri paesi intorno a noi che, molti mesi prima –come la Francia o il Regno Unito– avevano svolto i compiti fornendo un’analisi approfondita di dove avevano sbagliato nella gestione di una crisi sanitaria che ha capovolto il mondo.

Ma, sottolinea March, in Spagna “l’unica cosa è che la storia è ancora incompiuta. Hanno detto, da settembre, che il termine era di quattro mesi per consegnarlo. Cioè, la fine di gennaio. Siamo già a metà marzo. Quello che so -attraverso il gruppo che coordina il lavoro- è che sono ancora in lavorazione, almeno questo è ciò che dice il team che lavora sulla questione. La situazione non è chiara. Siamo molto, molto in ritardo“, indica.

Quando gli esperti hanno chiesto a Health un audit indipendente, non erano nemmeno nella seconda ondata, ricorda Joan Carles March

Per il professore anche della Scuola andalusa di sanità pubblica, è ingiustificabile che, dopo sei ondate di Covid – quando gli esperti hanno chiesto l’audit non era nemmeno alla seconda ondata, ricordate – queste conclusioni non siano ancora rese pubbliche. “La valutazione deve servire a prendere misure e non servirà a quello scopo. Se fai una valutazione non è solo per pensare se in seguito c’è una prossima pandemia. Abbiamo avuto così tante onde nel mezzo, poiché avrebbe dovuto già esserci movimento. Guarda i mesi ei mesi che passano…” si lamenta.

È particolarmente preoccupato che la crisi sanitaria si chiuda con i dati che, in questi giorni, stanno presentando alcuni paesi europei – i primi ad eliminare le restrizioni, come la Danimarca – dove, addirittura, ammette si parla già della settima ondata.

La settima ondata è già in Europa? Gli indicatori peggiorano. pic.twitter.com/H4OiBK78NE – Salvador Sposato (@DoctorCasado) 12 marzo 2022

“Il fatto che in diversi paesi ci sia un nuovo aumento dei casi, che la Cina stia riapplicando i lockdown… mi preoccupa, perché significa che non siamo così bene come alcuni vogliono farci vedere e, quindi, sono favorevole al fatto che prima e meglio si abbia quella valutazione che, inoltre, dopo, dovrà essere discussa con il Governo, le comunità autonome, prendere provvedimenti…c’è molta strada da fare“, prevede l’esperto.

Una valutazione “in arrivo”

Dalla Società Spagnola di Sanità Pubblica, il suo portavoce, Manuel Francospiega a El Periódico de España che questa analisi “sta arrivando” e che hanno già iniziato ad assumere professionisti per formare i team di valutazione. Ammette, sì, che se si parla di salute pubblica, quello che manca è “l’agilità e un grande budget e, anche, tante persone che possono dedicarsi a questo, qualcosa che ora non esiste“.

Per Manuel Franco, portavoce di SESPAS, analizzare la pandemia è “positivo per individuare gli errori che si sarebbero potuti fare”

Per Franco, analizzare come è stata gestita la pandemia «è più che mai necessario, non solo per la valutazione stessa – che è sempre positiva per identificare gli errori che potrebbero essere stati commessi, preciso-; ma per sviluppare a potente salute pubblica in Spagna, sia con una legge che con una strategia ben delineata finanziata dai governi centrali e regionali”.

In questo senso, richiama l’attenzione sulla necessità, anche, di sviluppare l’annunciato Agenzia statale per la sanità pubblica. Va ricordato che il Governo si è impegnato nel 2021 per la creazione di un Centro di sanità pubblica statale entro la seconda metà di questo 2022. un organismo il cui quartier generale potrebbe essere fuori Madrid -Valencia suona forte per posizionarsi come quartier generale, ma anche Granada rivendica il suo ruolo di primo piano- e che, soprattutto, sarebbe essenziale per combattere in situazioni di emergenza sanitaria.

“Non si sa nulla di niente”

“Non si sa nulla di niente”. Così risponde Elvira Velasco, portavoce della salute il Incontro Popolare al Congresso dei Deputati, alla domanda se, nella loro formazione, hanno informazioni su a che punto c’è la valutazione spagnola della pandemia. Ricorda inoltre che il suo gruppo parlamentare ha presentato diverse interrogazioni scritte al Governo sullo stato dell’analisi -l’ultima datata 27 gennaio- ma non hanno ricevuto risposta.

“È una questione completamente dimenticata dal governo”, afferma Elvira Velasco, portavoce di PP Health al Congresso

L’unica informazione gestita dai portavoce della salute, aggiunge Velasco a El Periódico de España, è quella che all’epoca -settembre 2021- rese pubbliche dal ministero della Salute in merito a quel gruppo che avrebbe coordinato i lavori. «Abbiamo chiesto anche in sede parlamentare, nelle apparizioni, ma non hanno risposto. È una questione completamente dimenticata dal governo. A due anni dalla decretazione dello stato di allarme, ci sono ancora non adempiendo ai propri impegni“.