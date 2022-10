Dubbi per la coppia del Chelsea Reece James e N’Golo Kante per la Coppa del Mondo FIFA 2022, fissati per ulteriori test sugli infortuni

Reece James e N’Golo Kante vedranno specialisti durante il fine settimana tra i timori del Chelsea il duo potrebbe saltare la Coppa del Mondo.

James è uscito zoppicando dalla vittoria di Champions League di martedì contro l’AC Milan con quello che sembrava essere un infortunio al ginocchio mentre Kante non era disponibile per quella partita dopo aver subito una battuta d’arresto nel suo recupero da un problema al tendine del ginocchio. È stato suggerito che entrambi potrebbero non riuscire a riprendersi prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Qatar tra poco più di un mese, un colpo di martello sia per la nazionale inglese che per quella francese.

Parlando in vista della partita contro la Premier League della sua squadra Aston Villa, Graham Potter non ha offerto alcun suggerimento conclusivo che uno dei giocatori non sarebbe stato disponibile per il torneo prima che venissero effettuati ulteriori test. Allo stesso modo, non ha fatto nulla per sedare i timori per una lunga assenza per i due giocatori più importanti del Chelsea, probabilmente la valutazione di James questa settimana sarebbe stata quella di decidere se sottoporsi o meno a un intervento chirurgico.

“Dovrà vedere uno specialista durante il fine settimana, finché non avremo queste informazioni non c’è molto che posso aggiungere”, ha detto Potter di James. “Il resto sarebbe una speculazione dal mio punto di vista. Dobbiamo controllare. C’è disagio.

“Ieri non si è sentito troppo male, ma finché non avrai controllato queste cose non lo saprai mai. Aspetteremo e vedremo. Non ha ancora senso guardare allo scenario del giorno del giudizio”.

Sul suo centrocampista francese, che non gioca dal pareggio con il Tottenham di due mesi fa, Potter ha aggiunto: “Kante dovrebbe vedere un consulente nel fine settimana. È una battuta d’arresto, non posso darti di più”.

Mentre l’infortunio di James è stato un fulmine a ciel sereno, Kante ha lottato per la forma fisica negli ultimi anni e ha giocato solo 45 partite per club e nazionale nel 2021-22, dove ha perso tempo per sei numeri separati. In effetti, ha giocato solo tre partite con i Bleus dai Campionati Europei e il tempo stringe per lui per aumentare l’acutezza prima che le partite inizino in Qatar il mese prossimo.

“Storicamente ci sono cose che sono successe di cui siamo preoccupati”, ha detto Potter. “E’ una battuta d’arresto nell’ultima fase che preoccupa. Dobbiamo cercare di riportarlo in piena forma e godersi il calcio”.

Potter lo ha aggiunto Wesley Fofanache soffre di un infortunio al ginocchio difficilmente apparirà prima della Coppa del Mondo.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

L’infortunio di James dà a Southgate un fortissimo mal di testa

Il fianco destro doveva essere l’area in cui l’Inghilterra aveva una profondità quasi illimitata. In effetti, le opzioni di Southgate avevano raggiunto un livello quasi parodico, tanto che l’anno scorso abbiamo potuto lanciare un terzino destro XI che sulla carta non sembrava poi così male (non sono sicuro di Walker in porta o Tariq Lamptey in cima, ma il resto potrebbe fai un lavoro). Non si trattava solo di numeri. L’Inghilterra aveva quantità e qualità . Fai una lista dei cinque migliori terzini destri del mondo e tre sarebbero probabilmente inglesi. Il ruolo che tutti loro giocheranno in Qatar è ora in dubbio.

L’infortunio di James lunedì sera è arrivato pochi giorni dopo che il coinvolgimento di Kyle Walker nella Coppa del Mondo è stato messo in dubbio a causa di un intervento chirurgico all’inguine. Restano le speranze per la sua disponibilità ma non si sa ancora quale ruolo potrà ricoprire in tutto il torneo. Trento Alexander-Arnold è anche infortunato, ma dovrebbe essersi ripreso prima della pausa nella stagione del club. Al termine della pausa per le Nazionali, quando è stato escluso dalla rosa per affrontare la Germania, ci sono state domande sul fatto che il Liverpool stella, una figura dirompente come la posizione di terzino destro ha visto in una generazione, farebbe persino parte della squadra di Gareth Southgate.

Se James non può viaggiare, ciò potrebbe aprire una porta per Alexander-Arnold mentre rafforza la presa di Kieran Trippier su un posto nella festa dei 26 uomini. Ci sono altre opzioni per Southgate per continuare. Probabilmente il miglior terzino inglese di questa stagione, Ben Bianco di Arsenale è stato trascurato per l’ultima squadra, ma potrebbe essere un’opzione per coprire Walker sul lato destro di tre terzini, il sistema su cui l’Inghilterra sembra essersi stabilita.

Collegare la posizione dell’ala indietro potrebbe essere più difficile. James ha eccelso in quella posizione per il Chelsea, Alexander-Arnold tende a giocare in difesa a quattro con il Liverpool. Si potrebbe sostenere che avere un altro difensore dietro di sé tirerà fuori il meglio del 24enne, troppo spesso un’ombra della sua identità di club quando indossa la maglia dell’Inghilterra. Ma Southgate ha provato e ha fallito con Alexander-Arnold. Trippier sembra salire di diversi livelli sulla scena internazionale e se manca James sembra assolutamente plausibile che l’Inghilterra andrà con ciò che sa funzionare.