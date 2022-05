Dovremmo buttare l’olio dalle scatole di tonno? Quindi puoi approfittarne

In tempi di aumento dei prezzi, sempre più cittadini devono farcela approfittare di sfruttare al meglio ciò che hanno a casa, compreso il pasto. Questo potrebbe anche essere il caso di olio di scatole di tonnoa cui possono essere dati vari usi invece di buttarlo via.

Indipendentemente dal fatto che lo consumiamo o meno, è importante sapere che è dannoso per il ambiente versare l’olio direttamente nel lavelloe che l’opzione migliore è conservarlo in una bottiglia o caraffa e portarlo in a punto di raccolta quando è pieno.

Approfitta dell’olio di tonno

Se la nostra lattina è di tonno dentro olio d’oliva -e non girasole-, abbiamo la possibilità di usalo in cucina in uno dei seguenti modi: