Dove vanno le zanzare in inverno?

Gli insetti che più fastidio nella stagione calda dell’estate sono zanzaree non per il loro suono acuto quando si avvicinano al tuo orecchio, ma per il morsi infiniti che possono finire per lasciare nel tuo corpo.

Naturalmente, quando le temperature scendono sotto i 12 gradi, le zanzare scompaiono completamente e difficilmente riusciamo a trovarli. Ma tutto ha una ragione, e allora?dove stanno andando?

il tuo ciclo di vita

Le zanzare maschi sono quelle che hanno una vita alquanto breve, poiché dopo l’accoppiamento vivono solo 10 giorni e poi muoiono, quindi questo significa che non andrebbero molto oltre ottobre. Ma, d’altra parte, le zanzare femmine non muoiono, ma ibernare quando le temperature scendono. Così che, cerca riparo e vai in letargo. La loro durata è fino a 8 settimane.

Dove lo fanno? Di solito si nascondono dentro alberi e grondaie, dove c’è acqua, soprattutto stagnante. Ma, quando le temperature scendono, questi insetti vanno in letargo e interrompono la loro vita per alcuni mesi per riprenderla quando fa più caldo.

Perché ti pungono anche d’inverno? Sebbene le zanzare non possano sopravvivere a temperature inferiori a 10 gradi, possono comunque pungere in inverno. Devono solo incontrarsi in a spazio caldo come l’interno di una casa -con riscaldamento- e acqua.

casi eccezionali

Ci sono zanzare – sì, esistono – che ne sono capaci essere disposti a disidratarsi per non congelare, e così aspettano che le temperature salgano di nuovo. Inoltre, un’altra alternativa che cercano altri insetti della stessa specie è cercare di aumentare i livelli di glicerolo all’interno dei loro corpi -funge da antigelo- quindi non gelano.

Ma c’è un Caso eccezionale di zanzara che resiste al freddo: il Aedes japonicusla famosa zanzara giapponese.

Ma la cosa più comune tra questi insetti è che quando la primavera si avvicina e le temperature tornano a salire moderatamente, le femmine escono dal letargo e cercano sangue per nutrire se stessi e i loro piccoli. Ricorda che le zanzare che pungono sono solo femmine.