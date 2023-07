Dormi profondamente con l’aiuto di questo protettore Primark Home.

Il riposo è, insieme all’alimentazione e all’attività fisica, uno dei tre pilastri su cui si basa uno stile di vita sano. Dormire bene non è importante solo per evitare la stanchezza e rendere bene nella vita quotidiana, ma è anche vitale per molte funzioni del corpo umano ed è fondamentale per il nostro benessere. Mentre si dorme, non solo la mente e il corpo si spengono, ma durante la notte gli organi e i processi interni lavorano duramente. Questo è ben chiaro a Primark Home, e per questo offre un prodotto che aiuta a riposare molto meglio.

Il sonno influisce sul sistema immunitario e mantiene l’equilibrio energetico e molecolare, così come la funzione intellettuale, lo stato di allerta e l’umore. Aiuta a pensare con maggiore chiarezza, ad avere migliori riflessi e a concentrarsi meglio, mentre la mancanza di sonno danneggia i livelli superiori di ragionamento, risoluzione dei problemi e attenzione ai dettagli. Le persone stanche tendono ad essere meno produttive sul lavoro e ad essere irritabili, e hanno maggiori probabilità di soffrire di depressione.

Questo coprimaterasso imbottito di Primark Home ti farà sentire come se stessi dormendo su una nuvola

È chiaro che dormire è molto importante, così come avere un sonno di alta qualità. Per facilitare il fatto che le ore di riposo nel tuo letto siano di massima qualità, abbiamo trovato un articolo da Primark Home che ti piacerà molto. È economico, molto funzionale e ogni volta che lo userai ti sentirai come se stessi dormendo su una nuvola. Letteralmente. Si tratta di un coprimaterasso imbottito per letto singolo di colore bianco che renderà il tuo sonno ancora più piacevole.

Come abbiamo detto, è per letti da 90 cm, poiché le sue dimensioni sono 90 cm di larghezza x 190 cm di lunghezza. Inoltre, è antiallergico, è realizzato con materiali riciclati e, cosa che convincerà molti a portarlo a casa, può essere lavato in lavatrice a una temperatura massima di 40 °C. Non può essere lavato a secco o messo nell’asciugatrice e il prezzo è di soli 15 euro. Ne vale sicuramente la pena averne uno. O più di uno.

Questo coprimaterasso ti aiuterà a sfruttare al massimo le tue ore di sonno

Riposare bene è fondamentale per la salute, e in questi tempi in cui corriamo ovunque, arriviamo in un posto quando è già ora di andare a letto, e non ci fermiamo nemmeno per mangiare adeguatamente, tutto ciò che favorisce il riposo, come questo coprimaterasso, è più che benvenuto. Soprattutto perché, essendo imbottito, offre un comfort extra per il tuo riposo (ha uno spessore di 500 GSM).

Inoltre, è progettato per garantire una buona traspirazione, in quanto è in grado di trattenere l’umidità affinché il riposo notturno avvenga in condizioni ottimali. Morbido e piacevole al tatto, offre una grande resistenza nel tempo e si adatta molto bene al materasso. Non pensarci più e prendi questo coprimaterasso per ottimizzare il riposo. Il tuo corpo e la tua mente te ne saranno enormemente grati.