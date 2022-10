Dopotutto, AB InBev sospende la produzione di Leffe in Russia

La produzione della birra d’abbazia belga Leffe in sette birrifici russi è sospeso, riferisce AB Inbev. Il birraio è stato screditato quest’estate da una démarche di Efesil suo partner della joint venture turca in Russia.

Le trattative continuano

La scorsa estate si è saputo che Efes, il partner della joint venture turca di AB InBev, avrebbe iniziato a produrre Leffe in sette birrifici russi. Ciò ha portato a incomprensioni e critiche da parte dei consumatori, poiché sempre più aziende occidentali stanno lasciando la Russia a causa della guerra in Ucraina. Ma AB InBev ha detto che era impotente: il birraio ha una partecipazione del 50% nella joint venture con Efes e quindi non può bloccare la decisione del suo partner.

I colloqui per vendere quella quota sono in corso ma finora non hanno portato a una svolta. “Mentre queste trattative continuano, la produzione di Leffe in Russia è stata sospesa”, rivela ora il birraio. La società non ha fornito ulteriori dettagli, quindi cosa sta succedendo esattamente non è chiaro. Forse Efes voleva fare pressione su AB InBev, danneggiando l’immagine di Leffe. Ma anche questa è solo una congettura.