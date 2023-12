© Rovato.org – Moda invernale: dopo il rosso, ecco il colore chic e alla moda adottato dalla moda

Dal nero al marrone, passando per il blu navy, queste tonalità, sebbene classiche, non riescono sempre a dissipare la monotonia dell’atmosfera. Tuttavia, un colore neutro e discreto sta guadagnando terreno tra gli appassionati di moda: il grigio.

Il grigio, il colore di tendenza della stagione

Le fashioniste esperte lo sanno già: il rosso è il colore del momento. Eppure, alcune preferiscono optare per una tonalità elegante e versatile questo inverno, il grigio. Poliedrico e sofisticato, il grigio affascina sempre di più, come testimonia l’aumento del 24% dei click su abiti, scarpe e accessori grigi negli ultimi tre mesi, secondo Stylight Insights.

Il cappotto grigio, indispensabile dell’inverno

In inverno, il cappotto è il capo protagonista del nostro guardaroba. Optiamo senza esitazione per un cappotto grigio, meno monotono del nero ma altrettanto versatile. Scegliete un materiale caldo come la lana, come il modello senza tempo offerto da & Other Stories. Inspiratevi dalle sfilate di moda abbinando il cappotto a una camicia bianca e un pantalone da tailleur dello stesso colore. Per un tocco di vivacità, non esitate ad aggiungere accessori colorati.

Il blazer grigio, chic in ogni circostanza

Altro must-have della stagione, lil blazer si presta alla tonalità grigia, come visto alla sfilata di Miu Miu. Per un look audace, abbinatelo a un mini short, un collant velato, delle scarpe con tacco e una felpa con zip. In ufficio, adottatelo in un total look grigio elegante, o in una versione casual per la vita di tutti i giorni con un dolcevita bianco, un jeans e delle sneakers.

Il maglione grigio, l’indispensabile ultra-versatile

Il maglione grigio, presente nel guardaroba delle più grandi fashioniste, diventa un imprescindibile della stagione. La sua versatilità gli permette di essere abbinato sia con una gonna, stivali alti e un cappotto lungo che con un pantalone sportivo, sneakers e un bomber in pelle. Allo stesso modo, lil jeans grigio sostituisce il pantalone nero preferito, il maglione grigio si afferma rapidamente come un must-have del vostro guardaroba.

Scarpe grigie per un cambio di stile

Per cambiare dalle solite stivalette nere, optate per un paio di scarpe grigie. Stivali, sneakers o ballerine, la scelta è ampia. Le versioni in shearling, come quelle proposte da Inuikii, conferiscono un tocco ultra-confortevole al vostro look.

Il grigio, un colore sorprendente e poliedrico

Se il nero è stato a lungo considerato il colore che si armonizza con tutto, il grigio si sta affermando oggi come un’alternativa altrettanto versatile. Abbinatelo a tonalità vivaci come il rosso passione, il rosa barbie o il verde smeraldo, ma anche a toni più dolci come il bianco, il nero o il rosa cipria, per look invernali morbidi e alla moda.

Quindi, lasciatevi sedurre da questa tonalità versatile che si adatta a tutte le occasioni, dalla routine quotidiana all’ufficio, passando per i momenti più festivi.