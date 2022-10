Dopo i grandi vini, la Lidl lancia un’operazione di caviale per le feste

Il caviale venduto da mercoledì 7 dicembre a 9,90 euro per 15 grammi. lidl

Il gruppo di vendita al dettaglio metterà in vendita mercoledì in tutti i suoi punti vendita piccole scatole di caviale a meno di 10 euro. Obiettivo dichiarato: democratizzare “l’oro nero”, in un mercato dove, alla fine, si moltiplicano offerte simili.

Lidl si aspetta un afflusso di clienti. Questo mercoledì, 7 dicembre, il marchio tedesco al dettaglio venderà piccole scatole di caviale a meno di 10 euro in tutti i suoi negozi europei. Da diversi anni il gruppo, che vuole cancellare la propria immagine di hard discount, è abituato alle offensive nel campo del lusso… e alle mosse di marketing. Nel 2015 e nel 2016, diversi grand cru, tra cui il prestigioso Château d’Yquem e Dom Pérignon, sono stati così offerti a prezzi ridotti sui suoi scaffali… con dispiacere dei produttori. Per il distributore il messaggio è chiaro: “abbiamo deciso di democratizzare questi prodotti in modo che tutti i consumatori possano accedervi”. L’idea è anche “sedurre nuovi clienti”, attirandoli nei negozi con prodotti leader di perdita “che fanno scalpore”. Inoltre non saranno accessibili sul sito le scatolette da 15 grammi vendute a 9,90 euro per spingere i clienti a varcare la soglia dei supermercati. Se non vuole comunicare sui numeri, Lidl ammette prontamente che le precedenti operazioni di seduzione hanno funzionato piuttosto bene, consentendo al marchio di aumentare la propria clientela.

Sovrapproduzione

“Sfruttiamo il nostro potere d’acquisto per abbassare i prezzi, è tutta una questione di volume. Ogni anno, ad esempio, acquistiamo 60 milioni di bottiglie dai produttori di vino per i nostri negozi europei. Risparmiamo anche a tutte le estremità della catena: abbiamo un numero di prodotti limitato rispetto ad altri supermercati e risparmiamo anche sulla logistica”, afferma il distributore per spiegare la sua politica dei prezzi.

Per il caviale, il marchio ha ordinato diverse decine di migliaia di scatole dall’italiana Agroittica, il secondo produttore mondiale dopo la cinese Kaluga Queen. Una scelta che spiegherebbe anche il livello dei prezzi praticato da Lidl. “Il produttore italiano ha fatto la scommessa fallita qualche anno fa di specializzarsi nel transmontanus, uno storione bianco la cui maturità sessuale ha solo 7 anni, e che oggi si ritrova con tonnellate di caviale da vendere. È chiaramente un’operazione di destocking “, afferma Philippe Chauvin, direttore generale del Comptoir du caviar. Per questo specialista del settore, che da tempo lavora con la grande distribuzione, “queste operazioni promozionali riportano alla memoria vecchi ricordi. Negli anni Novanta, dopo lo scioglimento dell’URSS, il mercato aveva subito una crisi di sovrapproduzione: 50 grammi di caviale poi venduti a 45 franchi”.

» Salmone, ostriche, foie gras… Come sceglierli bene a Natale?

Caviale… e caviale

Secondo lui, il mercato fatica ad assorbire la produzione mondiale che raggiunge le 200 tonnellate. Il mercato francese, che consumava 80 tonnellate all’anno, ora ne consuma solo 25”. Questo spinge i produttori a cercare reti di distribuzione che prendano meno margini, come Lidl. Operazioni di questo tipo tendono a moltiplicarsi. Poche settimane fa, Monoprix ha offerto la sua scatola da 20 grammi di caviale a 17 euro (ovvero 850 euro al chilo). Nei supermercati i prezzi praticati sono di solito intorno ai 900 euro al chilo, ma le uova più popolari possono raggiungere i 3500 euro al chilo.

“Tutte le marche possono rendere il caviale più economico”, conferma Armen Petrossian, direttore dell’omonima azienda, che tuttavia desidera sottolineare che c’è il caviale… e il caviale. “Non è che il caviale venduto da Lidl sia cattivo, ma non credo che le persone siano così credulone da credere che compreranno una Rolls al prezzo di una 2CV”, spiega, “lui è una voce- prodotto di livello in stile compagnia aerea.” “Non dovresti aspettarti un grande momento gastronomico”, tempera anche Philippe Chauvin.

Tuttavia, l’operazione potrebbe permettere al 42% dei francesi che, secondo l’indagine Lidl, non ha mai assaggiato il caviale per via del suo prezzo di scoprire l’oro nero… pur restando consapevole che rimane un prodotto di lusso: “9,90 euro per 15 grammi, che è ancora 660 euro al chilo! Non si può dire che sia davvero economico”, conclude Armen Petrossian.