Doogee presenta T10, un tablet straordinario

La marca Doogee è ben nota nel nostro mercato per i suoi cellulari rugged altamente resistenti ad un prezzo molto competitivo, ma questa volta la sua novità punta su un’altra tipologia di prodotto: il tablet T10, il primo del brand, che sorprende per le sue capacità sia per il tempo libero che per lavoro e che viene fornito con un’importante offerta di lancio.

Funzionalità in primo piano

Si tratta di un dispositivo dotato di un grande schermo e di funzionalità multimediali, che fin dall’inizio lo rende adatto alla fruizione di contenuti multimediali. È dotato di un pannello FullHD+ da 10,1 pollici con risoluzione 1080p, avvolto in una struttura in alluminio e certificato da TÜV Rheinland (protezione degli occhi), dotato di modalità comfort, modalità oscura e modalità sonno.

Ha una batteria da 8.300 mAh. La sua memoria RAM è di 8 GB e ha un sistema per espanderla fino a 15 GB.

Valori aggiunti

Include il certificato Widevine L1, un DRM Android che ti consente di visualizzare contenuti HD senza problemi su Netflix, HBO, YouTube e altre piattaforme video.

Presenta un design ultra sottile con uno spessore di 7,5 mm.

Integra una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP, sufficiente per foto e/o videochiamate senza pretese.

Ha due altoparlanti stereo e in termini di connettività ha WiFi dual band 2.4G e 5G.

Viene fornito con una tastiera e uno stilo in modo che possa fungere da laptop e, con la modalità dual-tasking, puoi visualizzare un documento e un film, ad esempio, su un unico schermo.

Processore e archiviazione

Offre una capacità di archiviazione di 128 GB e uno slot per schede fino a 1 TB di spazio. Ha un processore Unisoc T606, un octa core espandibile di 7 GB di RAM, e raggiunge una velocità di 8 GB.

Batteria

Fornisce una capacità di 8.300 mAh, dotata di ricarica rapida da 18 W tramite USB-C. Dà una buona autonomia e si carica a una buona velocità.

Sistema operativo

Funziona con il sistema operativo Android 12, oltre a una modalità 2 in 1 e uno schermo “split”, che permette di avere un dispositivo sia per il tempo libero che per il lavoro.

Prezzo

Il prezzo del tablet è 144 euro ed è disponibile presso i grandi distributori internazionali e sul sito web del marchio. È commercializzato in tre colori argento, blu e grigio.