Doogee lancia S96 GT, smartphone con telecamera per la visione notturna avanzata

I telefoni ad alta resistenza (robusti) stanno registrando una crescita significativa nel mercato, grazie all’offerta di alcune funzionalità specializzate e perché sono un terreno fertile per testare nuove tecnologie. In questo scenario, la società Doogee ha appena annunciato il modello S96 GT che eredita le capacità dell’S96 Pro, il primo smartphone con telecamera per la visione notturna. Così, due anni dopo che un milione è stato venduto in tutto il mondo, Doogee lo resuscita come S96 GT con funzioni aggiornate.

La società ha riferito che nel nuovo dispositivo mantiene abbastanza funzioni per preservarne l’attrattiva e le possibilità. Doogee S96 GT ha lo stesso design del suo predecessore con miglioramenti a memoria, chipset, fotocamera selfie e sistema operativo. Parlando di estetica, la S96 GT avrà una speciale variante in oro giallo in edizione limitata.

E quante nuove funzionalità utilizzerà il chipset? MediaTek Helio G95 rispetto all’Helio G90 utilizzato dall’S96 Pro. Con questo chipset, sarà più veloce, più fluido e più affidabile. Lo spazio di archiviazione di base ottiene anche un aumento significativo da 128 GB sul modello Pro a 256 GB sul modello S96 GT, che include anche uno slot per schede SD che può espandere la capacità fino a 1 TB.

un cellulare speciale

Il Doogee S96 Pro è stato il primo dispositivo a essere lanciato con una videocamera per la visione notturna. Anche l’S96 GT avrà questa caratteristica, ma con una nuova capacità migliorata di catturare qualsiasi immagine all’interno di un Portata 15 m.

Un’altra area in cui l’S96 GT fa un passo avanti rispetto all’S96 Pro è la fotocamera selfie. Integra una fotocamera da 32 MP invece di una fotocamera frontale da 16 MP nel modello precedente.

Valori in evidenza

Tra le caratteristiche importanti del nuovo modello ci sono la Schermo da 6,22”. con protezione Corning Gorilla Glass, la batteria da 6320 mAh e la configurazione della fotocamera da 48MP + 20MP + 8MP sul retro.

Ha le classificazioni IP68 e IP69K che lo rendono impermeabile. È inoltre certificato MIL-STD-810H, il che significa che può essere utilizzato in condizioni climatiche estreme. Funziona con Android 12 pronto all’uso.