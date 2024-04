Don’t Hate the Player : Date e orari di tdegli rpisodi del reality show di Netflix!

Don't Hate the Player, un popolare reality show francese disponibile su Netflix, comprende nove episodi e la sua prima messa in onda è stata il 17 aprile 2024.

Tredici concorrenti si troveranno a dover tradire reciprocamente per competere per l'ambito premio di 150 000 euro. I partecipanti sono divisi in due gruppi: coloro che vivono in un campo nel bel mezzo della foresta e coloro che alloggiano in una lussuosa villa. Questi ultimi hanno il compito di votare per eliminare un partecipante. Ma quanti episodi conta questa nuova serie e quando saranno trasmessi per la prima volta?

Dettagli sullo show

Il reality show, condotto da Claude Dartois, noto per aver partecipato al popolare programma «Koh-Lanta«, comprende nove episodi che saranno trasmessi in tre serie. Il programma è stato girato in Jalisco, in Messico. Claude Dartois spiega a Voici: «Siamo stati lì da 25 a 30 giorni, quindi le riprese sono state lunghe. Ho avuto un periodo di adattamento di 4-5 giorni in loco, prima dell'arrivo dei concorrenti, per familiarizzare con l'ambiente, vedere il villaggio, il campo e preparare alcuni set per vedere come funzionavano i giochi. Ho anche dovuto imparare un po' di più sui concorrenti, come i loro nomi, e cercare di documentare il gioco nel miglior modo possibile per garantire la massima fluidità. Non ho avuto molto tempo per prepararmi, ma così è andata. È stato un battesimo del fuoco».

Parole del conduttore

Poi Dartois aggiunge: «È stato bello. È un nuovo ruolo, un nuovo esercizio. È stata un'ottima opportunità per me per andare avanti, imparare e vedere qualcosa di diverso, quindi ero molto contento di passare all'altra parte. Con l'esperienza che ho avuto come concorrente, sono stato molto felice che mi è stata proposta».

Come guardare «Don't Hate the Player»?

Per vedere il nuovo reality show francese, ti basta un abbonamento alla popolare piattaforma di streaming. I primi quattro episodi di «Don't Hate the Players» sono stati trasmessi su Netflix il 17 aprile 2024, mentre i cinque episodi rimanenti saranno trasmessi nei mercoledì successivi fino al 1° maggio.

Calendario di uscita degli episodi

Episodio 1 : Benvenuti all'Inferno : 17 aprile 2024

Episodio 2 : Guerra dei clan : 17 aprile 2024

Episodio 3 : Momento di lutto : 17 aprile 2024

Episodio 4 : Più gente, più problemi : 17 aprile 2024

Episodio 5 : 24 aprile 2024

Episodio 6 : 24 aprile 2024

Episodio 7 : 1 maggio 2024

Episodio 8 : 1 maggio 2024

Episodio 9 : 1 maggio 2024

Orari di disponibilità degli episodi