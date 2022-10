Donner Dobuds One Wireless Earbuds

L’azienda donna ha annunciato l’ingresso nel mercato delle cuffie wireless Dobuds Uno in quattro colori: nero opaco, verde menta, bianco neve e blu navy. Il prezzo √® di circa 60 euro.

Vengono con un set di doppio controller, uno dinamico per una risposta dei bassi pi√Ļ ricca e un’armatura bilanciata personalizzata, che esalta i suoni delicati. Di conseguenza, abbiamo un buon livello di audio immersivo in qualsiasi situazione di ascolto. In breve, la combinazione di un grande driver dinamico LCP da 12 mm e un driver ad armatura bilanciata con ANC integrato, fornisce un ascolto di qualit√†, soprattutto considerando il suo prezzo di mercato.

Dopo un decennio di ricerca da parte dell’azienda produttrice, queste cuffie sono pronte a fornire un’esperienza audio equilibrata. Come hai sottolineato Sutter Zhao, product manager della divisione cuffie Donner: ‚ÄúI driver dinamici sono bravi a fornire suoni caldi con bassi potenti, ma mancano di dettagli nelle frequenze pi√Ļ alte e, di conseguenza, producono un suono sbilanciato. Con un design ibrido di 1 grande driver dinamico per una ricca risposta dei bassi e 1 driver di armatura bilanciato personalizzato per un suono pi√Ļ delicato alle alte frequenze, Dobuds One gestisce efficacemente il dettagli musicali offrendo un suono bilanciato e multistrato.

intelligenza applicata

Dotati di cancellazione attiva del rumore digitale contenente un algoritmo di apprendimento profondo, ottengono una cancellazione totale del rumore di 30 dB per un audio nitido indipendentemente dal rumore circostante.

Utilizza la tecnologia beamforming a doppio microfono e resistente al rumore del vento per telefonate chiare. Ciascun auricolare contiene quattro microfoni integrati, due dei quali vengono utilizzati per misurare ed elaborare i suoni ambientali.

Personalizzazione

Ha un’applicazione per piattaforme iOS e Android con sei preset di equalizzazione e modalit√† personalizzabili. Attraverso l’app Controllo Donner√® possibile aumentare o diminuire determinate frequenze in base al gusto personale, nonch√© personalizzare il suono per il tipo di musica che si sta riproducendo come pop, elettronica, classica, ecc.

Altre caratteristiche chiave

Tempo di ricarica rapida: 10 minuti per 2 ore di utilizzo

Cuffie + custodia: 32 ore con ANC disattivato

Connettività: Bluetooth 5.2

Impermeabile

Colori: nero opaco, verde menta, bianco neve e blu navy

Prezzo: gli auricolari Dobuds One sono disponibili per 59,99 ‚ā¨

Maggiori informazioni: http://donnermusic.com/

Disegno

Le Donner Dobuds One sono dotate di una custodia che integra una batteria di backup aggiuntiva in grado di caricare le cuffie tre volte, si ricarica tramite USB-C e dispone di tre LED con cui controllare lo stato della batteria, compresa la carica e l’autonomia. .

L’ergonomia √® buona e garantisce una vestibilit√† comoda e salda che impedisce loro di cadere. Sono resistenti agli schizzi e al sudore.

Ci sono cinque dimensioni di punta tra cui scegliere a seconda dell’orecchio, sono resistenti alla polvere.

connettività

Si connettono tramite Bluetooth 5.2. Il sistema di controllo che si effettua tramite i pannelli touch posti su entrambe le cuffie √® completo e, oltre a gestire la riproduzione musicale e l’ANC, permette anche di modificare il volume di riproduzione.

Tramite l’applicazione √® possibile personalizzare le gesture per poter assegnare l’attivazione o la disattivazione della modalit√† di gioco ad uno dei tocchi.

Il dispositivo garantisce una connettività stabile entro 10 metri.

tecnologie efficienti

I driver sono da 12 mm e sono assistiti dalla tecnologia Balanced Armature che esalta principalmente i toni medi e bassi. Il livello di riproduzione è equilibrato e va notato che anche ad alto volume sono in grado di permettere la distinzione di tutti gli strumenti tra loro e la separazione dei canali è di buon livello.

La tecnologia integrata nei Donner Dobuds One √® in grado di ridurre il rumore di fondo in un range di frequenza variabile tra 80 Hz e 2000 Hz, con una riduzione massima di circa -30 dB. I suoni di sottofondo sono ben filtrati. C’√® anche il Modalit√† trasparenza per ascoltare tutti i suoni ambientali attraverso le cuffie.

ENC, il sistema di cancellazione del rumore utilizzato durante le chiamate vocali, è Eccellente e garantisce una trasmissione chiara.

Con l’app √® possibile regolare il livello di potenza dell’ANC in base a 4 diverse modalit√†√® possibile modificare l’equalizzazione audio, attivare la modalit√† di gioco e modificare i controlli relativi ai gesti tattili, tra le altre possibilit√†.

Autonomia

Con l’ANC attivo possono lavorare per circa 5 ore, autonomia che arriva fino a 8 ore senza cancellazione del rumore. Possono essere ricaricati fino a tre volte caricando la custodia. In base ai test del dispositivo, una carica completa degli auricolari e della custodia durer√† fino a 32 ore con ANC disattivato. Circa 10-15 minuti di ricarica forniranno due ore di autonomia.

Valutazione

Questo modello si presenta come un ottimo headset con ANC a meno di 60 euro: ha la cancellazione del rumore, sono comode, sono accompagnate da un’app abbastanza completa e garantiscono un buon audio in chiamata.

Sono caratterizzati da una qualità musicale bilanciata, classificazione IPX4, costruzione durevole, lunga durata della batteria e supporto per la ricarica rapida.

Ci sono molte opzioni in tutta l’app per personalizzare l’esperienza sonora. Sono comodi da indossare e non causano disagio durante l’uso.

Il sistema a doppio driver fa un buon lavoro nel fornire un buon equilibrio con alti nitidi e bassi profondi. L’esperienza sonora durante l’ascolto della musica √® coinvolgente, anche se utilizzata nei giochi.

Riepilogo delle caratteristiche

Dobuds One offre la combinazione di driver dinamico da 12 mm e driver ad armatura bilanciata per supportare completamente la gamma delle alte frequenze. I doppi driver ibridi fanno il suono ricco e delicatofornendo molti dettagli musicali.

La funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) può ridurre il rumore di 30 dB da una gamma da 80 Hz a 2 KHz, permettendoti di immergerti nella musica. Il passaggio alla modalità ANC filtrerà automaticamente il rumore ambientale esterno.

Integra la tecnologia di cancellazione del rumore beamforming per chiamate chiare e antivento. 4 microfoni integrati, due dei quali misurano ed elaborano i suoni ambientali. Questa funzione, con costruzione antirumore, previene il rumore se combinata con il funzionamento dell’app Donner Control, per chiamate senza rumore.

Sono disponibili 5 diverse misure di punte (incluse XS, S, M, L e XL). Lo strato interno delle coperture degli auricolari è aderente mentre lo strato esterno è morbido per adattarsi al condotto uditivo.

Con una porta di tipo C e la tecnologia di ricarica rapida, ogni 10 minuti di ricarica fornisce 2 ore di riproduzione musicale. Ci√≤ aumenta il tempo di utilizzo consentendo loro di essere ricaricati meno frequentemente. La durata della batteria dell’orecchio singolo √® di 8 ore (quando l’ANC √® disattivato) e la custodia di ricarica pu√≤ completare 3 cicli di ricarica completi. Dobuds ONE con un totale di 32 ore.

Hanno un buon rapporto qualità-prezzo.