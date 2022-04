Dogecoin vola del 30%, cosa implica per bitcoin l’acquisto di Twitter da parte di Musk?

La notizia a cui Twitter ha finalmente accettato l’offerta di Elon Musk acquisto del social network ‘microblogging’, per 44.000 milioni di dollari, ha inviato un’ondata di acquisti al mercato delle criptovalute, che traccia le sue recenti perdite e lascia rialzi spettacolari come quello di dogecoin. Raggiunto il ‘criptomema’, che è l’occhio destro del CEO di Tesla questo lunedì alle stelle del 26% dopo aver appreso la notizia e accelera la sua performance a incrementi del 30% nelle ultime 24 ore, mentre il resto del mercato si tinge di verde e mostra anticipi compresi tra il 7%, che guadagnano ethereum o terra, al 2% della valanga o l’ondulazione. La capitalizzazione totale è tornata sulla boa di 1,87 miliardi di dollari.

Bitcoin, dal canto suo, è riuscito a invertire il perdite recenti che hanno visto la regina delle criptovalute scendere ai minimi di oltre un mese a 38.338$ (secondo i dati di CoinMarketCap). Tuttavia, l’attrazione di Musk e Twitter è riuscita a far salire il suo prezzo all’importante cifra di 40.000 dollari, con cui sta lottando questo martedì in un chiaro movimento di consolidamento. Ethereum si è comportato in modo simile e ha ripercorso il suo recente calo, al minimo del 18 marzo di $ 2.804. La seconda moneta per capitalizzazione di mercato ha riguadagnato $ 3.000.

Gli investitori sono entrati nel mercato delle “criptovalute”. dopo una settimana in cui le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti, Jerome Powell, anticipando una politica monetaria molto più severa della banca centrale più grande del mondo, ha fatto seguire da vicino i prezzi di questi asset ai mercati tradizionali, che hanno subito vendite significative. Gli acquisti sono arrivati ​​sulla scia dell’anticipazione delle politiche che Musk potrebbe attuare su Twitter, che sono considerate potenzialmente positive in quanto il CEO di Tesla è un noto sostenitore delle valute digitali.

Gli esperti lodano l’operazione come potrebbe ci saranno meno bot “spam” e questo significa meno furti e truffe che offuscano l’industria delle criptovalute. Inoltre, rendere open source l’algoritmo di Twitter per creare fiducia è un passo verso concetti simili alla “cripto”. Sul lato negativo, gli analisti si chiedono se forzare l’autenticazione umana in qualche modo tolga la privacy e l’anonimato che rendono la piattaforma di social media unica rispetto ai suoi concorrenti.

Inoltre, l’accordo potrebbe avere Principali implicazioni per il mercato azionario e le criptovalute in termini di apprezzamento, poiché questo evento e altre notizie favorevoli da esso derivate potrebbero essere la scintilla che avvia un nuovo ciclo rialzista per i crypto asset. Gli analisti sottolineano che è stato l’annuncio di acquisto di bitcoin di Musk a far scattare gli acquisti lo scorso anno massimi storici intorno a $ 69.000 e non escludono che il mercato faccia questo passo come un nuovo segnale che il ciclo non è finito.

Per poco più di 12 mesi, il collega CEO Space X è stato incaricato di aumentare i prezzi degli asset utilizzando la sua piattaforma Twitter. Soprannominato il ‘Dogefather’ ha portato la moneta del meme a quasi $ 1. E dopo aver alimentato il tremendo rally della criptovaluta da $ 30.000 nel 2021, è stato lui a lanciare la prima pietra e ad avviare la fase ribassista per azioni e criptovalute.

E se ora fosse lui a dare il via al prossimo impulso rialzista? Il mercato azionario statunitense ha subito una delle più grandi oscillazioni di un giorno da un po’ di tempo. Bitcoin, che avrebbe dovuto scendere al di sotto del $ 30.000, è tornato sopra $ 40.000. L’accordo da 43 miliardi di dollari di Twitter avrebbe potuto porre fine alla recente carneficina del mercato azionario e delle criptovalute, affermano alcuni analisti.