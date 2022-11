Doccia: la zona del corpo che lavi per prima rivela la tua personalità

(Stopandgo) Non sempre ce ne rendiamo conto, ma sotto la doccia abbiamo certe abitudini… In effetti, iniziamo pulendo automaticamente alcune parti dei nostri c*rps. E se ci fornisse indizi sulla nostra vera personalità?

Le tue azioni sotto la doccia dicono molto sulla tua profonda personalità…

Fare la doccia fa parte del nostro routine mattutina o serale a seconda delle persone. In ogni caso, oltre a farci stare bene e a sentirci puliti, ci dà anche diversi elementi per definire la nostra personalità. Ma, soprattutto, vorremmo ricordarvi quanto è importante l’acqua!

Conserva l’acqua, questo bene prezioso per la sopravvivenza di tutti

Il riscaldamento globale ha conseguenze per le acque del pianeta. In effetti, le risorse stanno diminuendo e anche la qualità. Quindi, possiamo tutti, a modo nostro, adottare buone abitudini per preservarlo. Per adottare dei veri e propri eco-gesti, è consigliabile fare la doccia piuttosto che oziare in un buon bagno caldo. E anche se è piacevole! Anzi, restando Massimo 4 minuti sotto la doccia, puoi ottenere notevoli risparmi. Dal punto di vista igienico, anche la doccia è migliore della vasca. Infatti, sporco, batteri, microbi e prodotti tossici vengono immediatamente risciacquati sotto la doccia. Al contrario, il tuo bagno può trasformarsi in “bagno di cultura”. I giapponesi si fanno una doccia prima di godersi la vasca da bagno. Così possono riscaldarsi e rilassarsi. Ora che sai che la doccia è più ecologica e più igienica, possiamo tornare all’argomento principale!

Sotto la doccia, la tua personalità si afferma nonostante te!

Quello che fai sotto la doccia ci dice molto sul tuo carattere. Infatti, senza accorgertene, inizi e finisci sempre allo stesso modo. Ecco le nostre spiegazioni di seguito: • Il Viso : se inizi lavando questa parte sotto la doccia, può significare che ti manca la fiducia in te stesso. In effetti, è la prima cosa che vede chi ti circonda. • Il capelli : lavarli prima significa avere forza d’animo. • Il spalle e collo : quest’area dimostra che sei una persona laboriosa con molte cose da gestire sulle spalle. • Il il petto può avere tre significati: o sei testardo, audace o assertivo. In ogni caso sei una persona dal carattere forte! • Il Indietro mostra che sei cauto e sospettoso. • Il braccia e gambe : iniziare il bagno pulendo queste parti rivela che sei sicuro di te stesso e sincero. • Il piedi : se inizi con i piedi, dimostra che ce l’hai “piedi per terra” e che sei realistico. Cari lettori diObjeko, ti ritrovi in ​​questa teoria? Da dove inizi sotto la doccia? (Stopandgo)