DIY 2023: come realizzare un lucernario con gli specchi IKEA spendendo pochissimo?

Come combinare due tendenze in una sola a casa ? Facendo un tetto in vetro dagli specchietti ! Invece di portare un professionale di installare un tetto in vetro e di pagare il materiale che lo accompagna, perché no realizzarlo da soli ? Non si tratterà di un vero e proprio tetto in vetro ma di unl'illusione ottica sarà presente ! Seguite questo video trovato su Tik Tok e sarete a posto!

DIY: come realizzare un tetto in vetro economico con gli specchi IKEA?

Lo stile industriale è più in voga che mai! Ispirato al mondo del lavoroÈ radicata nella fabbriche-sé stessi. Il suo credo? prodotti robustiche sono durevoli nel tempo e accessori eleganti e pratici con il colore nero come autista. L'accessorio che incarna questa tendenza è naturalmente il tetto in vetro! Non poteva mancare la mania per questa oggetto di design ! Perfetto per creare una cucina a vista e di fornire un luce supplementare in una stanza troppo buia, Il prezzo, tuttavia, non è alla portata di tutti. Il costo varia da 500 a 1000 euro a seconda del modello, compresa l'installazione. Fortunatamente, ci sono diversi hobbisti che offrono alternative molto più economiche ! Non è Non si tratta di rinunciare all'estetismo del tetto in vetro, ma per ricrearlo per mimetismo. Sulla piattaforma Tik Tok i video di FAI DA TE (Do It Yourself) si contano a milioni. Il canale @elocinhome ha dedicato una categoria specifica a questi mobili o oggetti realizzati a mano. Quello che ha attirato la nostra attenzione riguarda uno specchio a baldacchino ultra-elegante. Innanzitutto, acquistate i piccoli specchi LÖNSÅS di IKEA. Venduti singolarmente, sono costa poco più di un euro. Prendetene una decina o anche venti, a seconda dello spazio disponibile e delle dimensioni che volete dargli. Allinearli su una superficie nera o grigio carbone. che avete dipinto in precedenza, assicurandovi di lasciare alcune parti libere in modo che il nero risalti. Questo è lo scopo di questo arredamento industriale! Un'altra opzione: inserire gli specchi direttamente nelle cornici e appenderli. Ora tocca a voi!

Altri specchi di tendenza per l'autunno/inverno 2023

A parte il specchio effetto vetroPotreste innamorarvi di uno di questi altri modelli ! Tutti si adattano alla vostra casa o al vostro appartamento!

uno specchio solare Uno specchio senza tempo, realizzato in rattan, è un ottimo modo per mettere in mostra le materiali naturali e un'atmosfera avvolgente!

uno specchio in macramè per coloro che sono abili con le mani

uno specchio ondulato per chi vuole trasformare il proprio interno in una La tana dell'Instagrammer

uno specchio d'oro per far sembrare la vostra casa un museo. Castello di Versailles

Fai da te: una scrivania funzionale e ordinata per non perdere nulla

Visto anche nella sezione fai da te del canale @elocinhome: una scrivania pratica ed elegantet direttamente dal negozio IKEA ! Da blocchi di legno vuoti e un piastraPotete creare un vero e proprio angolo ufficio! Nei cubetti, è sufficienteaggiungere cassetti di plastica colorati per ordinare e conservare le vostre cose! Un modo per orientarsi più facilmente e per per lavorare in modo più efficiente.