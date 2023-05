Diversa da tutte le altre: Ikea si fa pregevole e crea la scrivania perfetta.

Gli scrittoi sono essenziali in molte case, soprattutto in quelle in cui ci sono studenti di qualsiasi età o persone che hanno bisogno di avere almeno una piccola scrivania a casa, ma la verità è che sia che tu lavori a casa o meno, è sempre utile avere uno scrittoio. Oggi ti mostriamo una scrivania Ikea che ha un tocco di lusso e di stile incredibile, il mobile perfetto per creare uno spazio di lavoro a casa che ti conquisterà a prima vista… è un successo di vendita!

Nel vasto catalogo di Ikea puoi trovare una grande varietà di scrivanie in diversi materiali, dimensioni e design, così potrai scegliere in ogni caso quella più adatta alle tue esigenze, poiché non è la stessa cosa cercare una scrivania per un bambino o per un adulto, anche se molti dei design sono così versatili che sono perfetti per tutti gli usi e le età.

La scrivania blu di Ikea che ti conquisterà

Si tratta della scrivania LOMMARP, una bellissima scrivania di colore verde bluastro scuro che ha uno stile unico e che può aiutarti a creare un ambiente di lavoro spettacolare, sia a livello decorativo che funzionale, piccolo ma con grandi prestazioni. Attualmente ha un prezzo di 179€.

Questa fantastica scrivania blu di Ikea è ideale per studiare, leggere, disegnare, fare lavoretti creativi, utilizzare il computer portatile o il tablet e molto altro ancora, perfetta perché occupa poco spazio ma offre un’area di lavoro più che sufficiente per svolgere qualsiasi di queste attività con ampio respiro. Dispone di un sistema integrato per organizzare i cavi e mantenerli nascosti, ma a portata di mano per manipolarli facilmente quando ne hai bisogno. Ha anche un pratico cassetto in cui potrai riporre ogni tipo di materiale scolastico o d’ufficio.

Con una larghezza di 90 cm, una profondità di 54 cm e un’altezza di 90 cm, il peso massimo che il cassetto può sostenere è di 7 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la struttura è in fibra di legno e vernice poliestere, mentre la parte posteriore della porta e i lati del cassetto sono in pino massello. Per mantenerlo sempre nelle migliori condizioni di pulizia, è consigliabile pulirlo con un panno umido e poi passare uno asciutto per asciugarlo e evitarne l’umidità.

Se stai cercando una scrivania per studio o lavoro che faccia la differenza nella tua casa, non c’è dubbio che questa scrivania Ikea blu sarà una delle tue migliori acquisizioni.

4/5 - (7 votes)