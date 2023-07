Diventerai un bravo tuttofare a casa con il set più venduto del Lidl a 10 euro: smetti di chiamare tuo cognato.

Ti piace il fai da te ma non hai gli strumenti giusti? Sei stanco di chiedere aiuto a tuo cognato per appendere un quadro o montare un mobile ? Vuoi risparmiare tempo e denaro nelle tue piccole riparazioni domestiche? Se hai risposto sì a una di queste domande, ti interessa conoscere il set di attrezzi più venduto da Lidl per soli 10 euro. Sarai un manitas a casa!

Il set di attrezzi più venduto da Lidl

Presso Lidl hanno diversi set di attrezzi in modo da poter svolgere qualsiasi lavoro di fai da te a casa, ma se stai cercando il più completo di tutti e anche il più economico, non puoi perderti l’insieme di 81 pezzi che include tutto il necessario per avvitare e svitare facilmente e con precisione. Si tratta del set di attrezzi per avvitamento che viene fornito in una pratica custodia che ti consente di tenerlo tutto ordinato e a portata di mano. Inoltre, è compatibile con trapani e avvitatori elettrici, il che rende il lavoro ancora più facile.

Il set di attrezzi per avvitamento di Lidl è composto da:

75 punte da 25 mm di diversi tipi e dimensioni : piatte, Phillips, Pozidriv, Torx, esagonali e quadrate.

1 punta a Y , ideale per aprire e chiudere dispositivi elettronici come telefoni cellulari o tablet.

1 supporto per punte con cambio rapido manovrabile con una sola mano, che consente di cambiare la punta senza dover rilasciare il trapano o l’avvitatore.

1 cricchetto con meccanismo di rilascio rapido, che consente di stringere o allentare le viti senza dover usare uno strumento elettrico.

3 adattatori per utilizzare le punte con il cricchetto o con altri strumenti manuali.

Con questo set potrai svolgere qualsiasi tipo di lavoro di avvitamento , dal montaggio dei mobili all’installazione delle scaffalature, passando per la riparazione degli elettrodomestici o la riparazione dei giocattoli. Inoltre, avendo una grande varietà di punte, potrai adattarti a qualsiasi tipo di vite che incontri.

Inoltre, è molto versatile in quanto è compatibile con trapani e avvitatori elettrici, puoi usarlo sia con strumenti manuali che elettrici , a seconda delle tue preferenze e delle tue esigenze.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per diventare un manitas. Questo completo set di avvitamento ha il prezzo più conveniente sul mercato, per 10,99 euro e inoltre viene fornito in un astuccio compatto e leggero, che puoi facilmente riporre e portare ovunque. Non pensarci più e approfitta dell’offerta di Lidl prima che finiscano. Puoi acquistarlo online sul negozio online di Lidl o anche nel tuo supermercato Lidl più vicino.

