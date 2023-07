Diventa un’ospite influencer spendendo meno di 10 euro: questo vestito di Zara è un vero successo

È quello che tutte vogliono. In realtà era disponibile in due colori, carne e kaki scuro, e ora è disponibile solo in colore scuro. Sarai l’ospite influencer che attira tutte le attenzioni con questo vestito.

È disponibile da Zara ed è un gioiello perché è aderente ed è in saldo. Prendilo prima che si esaurisca.

Il vestito perfetto per l’ospite influencer

I vestiti con scollo halter, secondo il marchio, sono perfetti sia per occasioni speciali che per look casual. Nella collezione di Zara ci sono modelli in pelle, pizzo e seta con decorazioni e ricami.

Ci sono modelli per tutte le stagioni dell’anno e in diversi materiali e versioni. Questi modelli con collo halter possono essere indossati a una festa abbinati a una giacca e tacchi alti, così come con sneakers e giacca per un look casual alla moda. Scegli quello che preferisci.

Destacamos así este vestido que presenta un diseño ajustado, cuello redondo y manga sisa. No te lo puedes perder.

Materiali e cura

Per saperne di più su questo vestito devi sapere che è realizzato in 95% cotone e 5% elastan. Per prenderne cura, il marchio afferma che per prolungare la durata dei tuoi capi in denim, devi lavarli sempre a basse temperature e al rovescio, in questo modo aiuti a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduci il consumo di energia.

Il vestito deve essere curato secondo le indicazioni riportate sull’etichetta. Ad esempio, secondo il sito web da cui è possibile acquistarlo, va lavato in lavatrice max 30ºC. Centrifuga breve, non usare candeggina, stirare a max 110ºC, non lavare a secco e non usare l’asciugatrice.

Con cosa puoi indossarlo

Per essere l’ospite perfetta, puoi abbinare questo vestito a vari accessori come sandali con tacchi scontati al prezzo di 9,99 euro dopo lo sconto del 66%.

Ci sono anche un reggiseno e mutandine abbinati che sono perfetti per questo vestito, oltre a trucco, profumi e borse che puoi ottenere ora in offerta.

Saldi, approfitta dello sconto

Il vestito halter è uno dei preferiti, soprattutto se sai che è in saldo. Se il suo prezzo era di 15,95 euro, è stato poi ridotto a 9,99 euro, e grazie allo sconto del 49%, quasi la metà, è disponibile a 7,99 euro. Lo trovi sul sito web di Zara e puoi verificare allo stesso tempo se è disponibile anche nel negozio fisico.

