Diventa il re della domotica: il pacchetto Lidl di cui hai bisogno a un prezzo ridicolo

Trasforma la tua casa in un'abitazione intelligente con il pacchetto Lidl

Ti piacerebbe avere una casa intelligente dove poter controllare tutti i tuoi dispositivi elettrici dal tuo cellulare o con la tua voce? Immagina di poter accendere o spegnere le luci, il riscaldamento o la televisione con un semplice tocco o un comando vocale. Adesso tutto questo è possibile grazie al pacchetto Lidl a un prezzo incredibile.

Cosa sono le prese intelligenti

Le prese intelligenti sono dispositivi che si collegano alla rete elettrica e ti permettono di controllare l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi a essi collegati. In questo modo, puoi automatizzare la tua casa e creare scenari personalizzati in base alle tue esigenze e preferenze.

Ad esempio, puoi programmare le prese per accendersi o spegnersi a un'ora specifica, per attivarsi quando rilevano movimento o suono, per sincronizzarsi con l'alba o il tramonto, o per reagire alle condizioni meteorologiche. Puoi anche creare routine, come ad esempio, accendere la caffettiera quando suona la sveglia, spegnere la televisione quando esci di casa, o accendere le luci quando rientri la sera.

Il set di prese intelligenti di Lidl

Stiamo parlando del set di prese intelligenti Ledvance che ti permette di trasformare qualsiasi apparecchio elettrico in un dispositivo intelligente, senza necessità di installazioni complesse o di spendere una fortuna. A un prezzo che ora è anche scontato, puoi avere tre prese intelligenti che si collegano alla tua rete WiFi e che puoi controllare dal tuo telefono o con la tua voce. Continua a leggere e ti spiegheremo tutto ciò che puoi fare con esse.

Inoltre, le prese intelligenti ti permettono di controllare i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo, purché tu abbia una connessione Internet. Così, puoi accendere o spegnere le luci, il riscaldamento, l'aria condizionata, la lavatrice o il forno dal tuo cellulare, ovunque tu sia. E se hai un assistente vocale, come Google Assistant o Amazon Alexa, puoi farlo semplicemente pronunciandolo ad alta voce.

La domotica a portata di mano con il set di prese intelligenti Lidl

Le prese intelligenti ti aiutano anche a risparmiare energia e denaro, in quanto puoi evitare il consumo fantasma dei dispositivi in standby e ottimizzare l'uso degli elettrodomestici in base alle tariffe elettriche. Inoltre, puoi monitorare il consumo di ciascun dispositivo e vedere quanto ti costa ogni mese.

Il set di prese intelligenti Ledvance di Lidl è una delle migliori opzioni sul mercato per avvicinarti al mondo della domotica, grazie ad un eccellente rapporto qualità-prezzo e a prestazioni molto complete. Sono tre prese con tecnologia WiFi che si collegano alla tua rete WiFi 2.4 GHz, senza bisogno di un hub o un ponte aggiuntivo. Così, puoi controllarle da qualsiasi luogo con il tuo cellulare o con la tua voce grazie all'applicazione Wifi Ledvance Smart + che puoi scaricare sia per il tuo dispositivo Android 4.4 o iOS 9.0 o superiore. Con questa, puoi accendere o spegnere i dispositivi, programmare orari, creare scenari, monitorare il consumo e molto altro ancora.

Il set costa 44,95 euro, ma puoi acquistarlo per soli 32,95 euro. Affrettati prima che si esaurisca.

