Il divano letto di Ikea a soli €499

Da Ikea potete trovare un divano letto che vi piacerà. Soprattutto per intrattenere tutti gli amici e la famiglia senza preoccupazioni.

Il luogo più importante di una casa è probabilmente il soggiorno. È la stanza in cui accoglierete gli amici e la famiglia. Se volete riceverli bene in soggiorno, è necessario un buon divano letto. E Ikea vi aiuterà.

Accogliete gli ospiti come si deve

Perché sì, è tutto nel titolo. Il divano letto dell’azienda svedese non è solo per sedersi: è anche in grado di diventare un letto ed è molto facile da usare.

Non è una novità. Ikea ha sempre cercato di rendere i suoi prodotti facili da usare. Ebbene, anche in questo caso non ha fallito. Sembrerebbe che, da qualche settimana a questa parte, l’azienda stia puntando su questo tipo di prodotto.

Ikea offre sempre soluzioni innovative per aiutarvi a ristrutturare la vostra casa, offrendovi consigli in base alle stanze, ad esempio. Nel caso in cui si voglia creare uno spazio per accogliere gli ospiti, il marchio ha la soluzione.

Il divano letto di Ikea: FRIHETEN

Questo modello di divano letto è il FRIHETEN. Grazie al suo design e alle sue caratteristiche, tutti i vostri ospiti si sentiranno a casa una volta seduti. Speriamo che non si sentano troppo a loro agio!

E se lo fanno, potete sempre farli dormire da voi. Anche se non avete abbastanza stanze. Perché sì, come abbiamo detto, è possibile trasformare il divano in un letto per ospitare più persone.

Il design di FRIHETEN può essere adatto a coloro che non hanno paura di andare contro i codici e che amano i colori.

E il prezzo di questa meraviglia? Ikea vende FRIHETEN a 499 euro. È possibile scegliere tra diversi colori: grigio scuro, beige, nero, blu o grigio lucido.

