Divano da giardino Diva Graphite in sconto da Leroy Merlin!

Se non avete ancora avuto il tempo di ristrutturare i vostri mobili o di apportare modifiche alle decorazioni della vostra casa, potete puntare su questo fantastico divano da giardino di Leroy Merlin: il Diva Graphite.

Leroy Merlin offre tutto per la casa

Nessuno dubita che Leroy Merlin sia una delle migliori aziende quando si tratta di cercare prodotti per far sì che alla nostra casa non manchi nulla. Specializzati in tutti i tipi di materiali per la costruzione e il fai-da-te, oltre che in utensili, nei loro negozi troverete anche diversi mobili ed elementi decorativi, tra i quali il divano da giardino che ora vi mostriamo.

Il divano da giardino Diva Graphite

Si tratta di un modello di divano a tre posti, ideale da collocare in giardino o in terrazza. Ora finalmente Leroy Merlin lo offre scontato di oltre il 60%.

È realizzato in resina grigio grafite e misura 72 x 66 x 190 cm (altezza/larghezza/lunghezza). Fa parte di un’intera collezione di mobili da esterno o da giardino disponibili presso Leroy Merlin, quindi è completamente adattabile al resto delle poltrone e del divano della linea Diva.

Questo è il divano da giardino più venduto da Leroy Merlin perché è adatto a piccoli giardini o terrazze. È di facile manutenzione e può ospitare fino a tre persone; inoltre, si può pulire con un semplice panno o straccio umido. I cuscini non sono sfoderabili, quindi non si possono mettere in lavatrice.

Un divano che, come si diceva, ha uno sconto incredibile perché per tutta l’estate Leroy Merlin lo ha venduto a quasi €400, ma ora è in sconto pazzesco e costa solo €135,90. Questa è l’occasione giusta per accaparrarselo prima che vada esaurito!

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!