Dite addio al disordine delle spezie con Zara Home: la vostra cucina non è mai stata così pulita.

Le spezie sono uno dei prodotti più importanti per cucinare, in quanto sono fondamentali per insaporire ogni tipo di piatto e aggiungere un tocco finale di sapore che può cambiare radicalmente il concetto generale del piatto in questione. Oggi ti presentiamo un articolo di Zara Home per organizzare le tue spezie, che è una vera meraviglia e che cambierà la tua vita, poiché ti verrà voglia di utilizzare le spezie ancora di più grazie a questa meraviglia… ed è disponibile a un prezzo stracciato!

Zara Home ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di prodotti per la cucina, che oltre ad essere funzionali sono anche molto attraenti dal punto di vista estetico, infatti il negozio gallego tiene sempre in considerazione il design per rendere i suoi prodotti attraenti oltre alla loro utilità in ogni caso.

Il set di spezie Zara Home che amerai

Si tratta del Set di spezie con scatola in acacia, un gioco di specchi super utile per organizzare le tue spezie in cucina e avere un ambiente più pulito, che spesso finisce abbastanza sporco quando le usi… finora. Questa meraviglia ha attualmente un prezzo di 19,99€ che per il servizio che offre è chiaro che ne vale la pena.

Questo fantastico set di spezie di Zara Home è composto da 5 vasetti di vetro con tappo in legno di acacia, a forma di bottiglia, e si collocano in una base rettangolare di legno di acacia resistente e attraente, ideale per decorare oltre che fornire funzionalità. Senza dubbio si tratta di un accessorio ideale per organizzare le tue spezie e conservarle tutte nello stesso luogo.

Per quanto riguarda le misure della base, sono 13,3 cm di altezza, 6,7 cm di larghezza e 26,9 cm di profondità, con un peso di 1,028 kg. È molto importante che tu tenga presente che né i vasetti né la base sono adatti né per la lavastoviglie né per il microonde, in quanto l’inserimento in uno qualsiasi di questi elettrodomestici potrebbe danneggiarli. Lavaloro sempre a mano, e soprattutto asciuga il legno subito dopo averlo lavato, così da non avere umidità.

Se solitamente utilizzi le spezie quando cucini e vuoi avere una perfetta organizzazione, senza dubbio questo set di spezie di Zara Home sarà la soluzione perfetta per te, con un’estetica accattivante che ti piacerà molto.

5/5 - (8 votes)