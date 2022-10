Distribuzione: Lidl raddoppia il Carrefour Market ad ottobre e si unisce ai primi 5 marchi in Francia

L’azienda tedesca diventa la numero cinque in un trimestre, ma rimane dietro a Carrefour Market nel corso dell’anno. pixarno / stock.adobe.com

Secondo il nuovo studio Kantar, il discount tedesco guadagna 0,4 punti di quota di mercato come i distributori Aldi e Leclerc.

“Sono lieto !Michel Biero, direttore esecutivo di Lidl France, non nasconde la sua gioia. Secondo l’ultimo studio Kantar – Worldpanel panel 2021, che copre il mese di ottobre (dal 4 al 31), il brand tedesco ha visto aumentare la propria quota di mercato di 0,4 punti per raggiungere il 7,2% del totale del settore in Francia. È quindi raddoppiato sul filo del mercato Carrefour, che ha ristagnato intorno al 7,1%. Un risultato “storia per il simbolosecondo Olivier Dauvers, specialista del commercio al dettaglio. Attenzione però alle eccessive soddisfazioni, questa top 5 riguarda solo il mese di ottobre. Nel corso dell’anno, Carrefour Market continua a guidare la gara con 0,5 punti di vantaggio su Lidl.

Anche se sorprendente, il risultato era atteso. “Non siamo caduti dalla sedia“, ammette Michel Biero. Il brand, infatti, sta uscendo da un anno molto positivo”con vendite in aumento del 12-14% nel 2020“, spiega il regista, “ e il 2021 prende la stessa strada“. Tali aumenti erano destinati ad avere un impatto sulla quota di mercato.

Per Olivier Dauvers, il risultato è un “alternanza storica“Poiché i due concorrenti (Carrefour Market e Lidl) erano molto distanti in termini di quota di mercato alcuni anni fa:”Cinque anni fa, ad esempio, il divario tra i due marchi raggiungeva i 2,5 punti!“, indica in una nota. Tuttavia, questo recupero è in parte dovuto a un “effetto parco“. “Lidl sta attualmente ampliando la sua flotta. Non tanto con nuovi negozi, ma ampliando notevolmente quelli esistenti“, che matematicamente porta a un numero maggiore di clienti e quindi guadagna quote di mercato. Al contrario “Carrefour Market ha ridotto del 10% la sua flotta», illustra Olivier Dauvers.

Auchan e Casino perdenti

Questo rinnovamento è sia la forza che la debolezza del discount. Un punto debole perché significa che i profitti non evolvono alla stessa velocità delle vendite. Ma un punto di forza perché questo effetto parco dovrebbe incidere sulla crescita delle vendite”per almeno due o tre anni“, secondo Olivier Dauvers. Il discount, infatti, non ha finito di ampliare questi negozi: “resta da ristrutturare tra un quarto e un terzo“, lui spiega. Quest’ultimo vede quindi Lidl continuare a crescere e velocemente eguagliare il Carrefour Market e addirittura superarlo: “meccanicamente sappiamo che Lidl avrà una quota di mercato del 10% tra 5 o 6 anni“.

Riesce a tirarsi fuori dai giochi anche un altro discount tedesco: Aldi vede aumentare la quota di mercato equivalente a quella di Lidl, anche se il suo peso in Francia resta misurato (2,7%). Anche qui entra in gioco un effetto parco secondo Kantar: un anno fa Aldi France ha acquistato 545 negozi Leader Price da Casino. Si prevedeva pertanto un aumento della quota di mercato. Infine, Groupement E.Leclerc vede un aumento equivalente e rimane il leader indiscusso del settore con il 22,2% della quota di mercato.

Naturalmente non tutti possono uscire vincitori. I due perdenti principali sono Auchan e Casino. Per i primi, questo calo è spiegato dall’esposizione del marchio ai grandi ipermercati. Un segmento che da diversi anni non ha il vento in poppa. Per il secondo, il calo arriva dalla vendita di molti negozi (Géant, Leader Price) ai concorrenti.