Disposti a tutto (Netflix), ti riveliamo in esclusiva⚡ tutti i partecipanti!

A partire dal 17 aprile 2024, avrai l'opportunità di scoprire la nuova serie di reality televisivi Disposti a tutto (Don't Hate the Player) ? Questa ultima creazione firmata Netflix offre un mix esplosivo di azione, suspense e tattica, con 13 concorrenti che si scontrano in una battaglia feroce per conquistare una lussuosa villa e vincere un premio di 150.000 euro. Immergere gli spettatori in una feroce competizione di rivalità e alleanze, Disposti a tutto ? è destinato a catturare tutti gli amanti dei giochi di strategia e degli scontri ad alta tensione.

Netflix Top 4 in meno di 24 ore

Questa serie sta rivoluzionando i codici dei reality show come mai prima d'ora! È veramente appassionante!

Alla fine, come recita un vecchio adagio, “Resta solo uno”. Questo non è il finale di Koh Lanta (stagione 78 🙃), ma piuttosto quello di Gioco Pulito o Sporco (Don't Hate the Player) ?. Descritto come un'esperienza sociale focalizzata sulla ricerca del potere, questo nuovo gioco lanciato da Netflix venerdì 17 aprile, presentato da Claude Dartois, una figura emblematica dello show di avventure TF1, ha attirato l'attenzione di molti.

Desideri una strategia? Sarai servito! Si tratta di un'autentica esperienza umana.

I primi 5 minuti in anteprima!

Eccovi in esclusiva il loro profilo Instagram (Don't Hate the Player) !

Abbiamo raccolto per voi i profili Instagram dei concorrenti di questa avvincente serie. Date un'occhiata!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Papi (@olivanie_)

Benjamin

View this post on Instagram A post shared by BEN SALMAN (@bencarter.off)

Thibault

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thibault • Mauvais Joueurs 📺 (@thibaultdamians)

Ines

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Inès | Mauvais Joueurs (@ines.melas)

Emia

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝔈𝔪𝔦𝔞 (@emiarr)

Clémence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clemence B-Idee ❤ (@clemence_b_idee)

Jordan

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan | MauvaisJoueurs (@jordanlecordier)

Paula

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paula | Mauvais Joueurs (@paulamtta)

Jessica

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐌𝐀𝐔𝐕𝐀𝐈𝐒 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑𝐒 | 𝐍𝐄𝐓𝐅𝐋𝐈𝐗 | 🎥♥️ (@jessy_licious)



Hugo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugo Cieravola | Mauvais joueurs (@hugocieravola)

Nathalie

Lucas Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝘓𝘶𝘤𝘢𝘴 𝘔𝘢𝘩𝘢𝘶𝘹 (@lucas_mhx)

Leslie

Premesse iniziali… I 13 partecipanti hanno iniziato a girare il programma “Giocatori Cattivi” in Messico l'anno scorso, senza conoscere il concetto del programma. Le sette donne e i sei uomini, di età compresa tra 24 e 34 anni, hanno scoperto sul posto che avrebbero partecipato a una versione diabolica di Sopravvivendo al Paradiso. Leggi anche : Olivanie: Stella nascente della serie 'Disposti a tutto' (Don't Hate the Player) su Netflix ? Alleanze, sfide e strategie decisive Alla fine del gioco, solo i sei partecipanti rimasti nella villa avranno l'opportunità di vincere 150.000 euro. “All'inizio dell'avventura, i giocatori non conoscevano i dettagli delle regole”, spiega Julien Magné. Al loro arrivo si sono trovati di fronte alla realtà di un campo molto rudimentale, con il compito di lottare per lo spazio nella villa. Il nostro obiettivo era di confrontarli immediatamente con queste sfide in modo che comprendessero l'importanza del tema. Nella serie Disposti a tutto?, ogni scelta influenza il futuro e la sicurezza è tutt'altro che garantita. I leader possono essere facilmente detronizzati il giorno successivo, con la produzione che orchestra una serie di dilemmi e sfide che scuotono continuamente le alleanze. L'unica certezza è che i residenti della villa sono al sicuro, mentre quelli del campo rischiano di essere eliminati.

4/5 - (5 votes)