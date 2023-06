Disorganizzazione da Lidl con questi prodotti perfetti per non perdere mai più le tue chiavi!

Disorganizzazione da Lidl con questi prodotti perfetti per non perdere mai più...

Nel suo catalogo, Lidl mette in vendita diversi prodotti perfetti che ti permetteranno di non perdere mai più le tue chiavi!

Per la grande felicità dei suoi clienti, Lidl trova sempre soluzioni per facilitare la loro vita quotidiana. L’azienda mette in vendita oggetti sempre più utili gli uni agli altri. Grazie a quest’azienda, non perderai mai più le tue chiavi.

Lidl ha i prodotti perfetti per non perdere le sue chiavi

Avere sempre le chiavi a portata di mano è una necessità che si presenta a casa in ogni momento, per motivi di sicurezza e comfort. Ecco perché Lidl ha svelato le alternative più eleganti e distintive del mercato.

Grazie agli oggetti in vendita da Lidl, non perderai più tempo a cercare le tue chiavi. In primo luogo, l’azienda ha svelato la sua cassetta delle chiavi Burg Wächter. Si tratta di un piccolo mobile di archiviazione progettato per le chiavi.

Fatto in formato rettangolare, ha una porta in acciaio inossidabile e una scatola in lamiera d’acciaio. Dispone di un sistema di apertura pieghevole e di una piccola maniglia a pulsante. Inoltre, si apre ad un angolo di 90 gradi.

Questo prodotto venduto da Lidl si adatta al muro, ha un piccolo disegno perforato nella parte centrale della porta e ha le seguenti dimensioni: 24 x 21 x 7 cm. Pesa 909 grammi ed è nero/cromo. Prima costava 19,50 euro e ora costa 11,99 euro.

Una cassetta di sicurezza molto utile nella vita quotidiana

Lidl ha anche svelato un appendiporta. È una alternativa più semplice ma altrettanto funzionale. Eviterà di lasciare le chiavi in giro per la casa. Il prodotto ha 2 ancoraggi che si attaccano nella parte superiore.

È anche compatibile con elementi di 4,5 cm di spessore. Puoi usarlo come appendiabiti per abiti o asciugamani. Supporta quindi un peso massimo di 20 kg, ovvero 2,5 kg per appendiabiti.

Ma funziona anche per chiavi o accessori come cappelli, ombrelli, ecc. Il prodotto Lidl misura 40 x 22 x 6,8 cm, comprende 8 ganci e pesa 445 grammi o 370 grammi, a seconda del modello scelto. È venduto a 8,99 euro.

Da Lidl è anche possibile trovare una cassaforte della marca Burg Wächter. Ha 20 ganci per appendere ed è di forma rettangolare. Il prodotto è dotato di un coperchio.

Oltre a un sistema di bloccaggio con una combinazione numerica che può essere regolata con una password a 3 cifre. È in lamiera d’acciaio, misura 20 x 16 x 8 cm e pesa 837 grammi. In nero, costa 9,99 euro invece di 21,95 euro.

Prodotti a prezzi ridotti

Lidl ha anche messo in vendita una cassetta postale murale. Ha un design rettangolare moderno. Realizzato in acciaio, ha una finitura verniciata trasparente resistente. Quindi puoi posizionarlo sia all’interno che all’esterno.

Il prodotto ha una serratura a cilindro e comprende 2 chiavi. Ha uno spazio speciale per posizionare il giornale e il contenuto all’interno è visibile dall’esterno. Ha misure equivalenti a 42,5 x 38 x 11,5 cm e pesa 3,7 kg.

Ora l’oggetto venduto da Lidl costa 42,99 euro invece di 49,99 euro. Per completare la selezione, Lidl ha venduto un’altra cassaforte per conservare in sicurezza le chiavi o altri oggetti di valore di dimensioni ridotte.

Dispone di un sistema di combinazione numerica che supporta 1000 combinazioni a 4 cifre regolabili manualmente e individualmente. Di forma rettangolare, è in zinco fuso a pressione.

Si adatta anche al muro e comprende tutti i materiali necessari per fissarlo, come viti e tasselli. Il prodotto Lidl ha dimensioni di 4 x 9 x 12 cm e pesa 489 grammi. Di colore grigio scuro e lo puoi trovare per 14,99 euro, ridotto da 31,95 euro.

