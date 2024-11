Nell’era della tecnologia digitale, il nostro smartphone è diventato un compagno indispensabile nella vita quotidiana. Tuttavia, una caratteristica che può causare frustrazione è la funzione di scrittura intuitiva. Mentre alcuni considerano questa funzione un pratico strumento di correzione automatica, altri la vedono come un intralcio che porta ad errori e potenziali problemi di sicurezza dei dati. Ecco perché molti desiderano disattivare tale feature. Questo articolo vi guiderà attraverso i motivi per disattivarla e come farlo sia su Android che su iPhone.

Perché disattivare l’écritura intuitiva sul vostro smartphone

Riduzione degli errori di digitazione

L’écritura intuitiva, in teoria, dovrebbe facilitare la digitazione suggerendo parole basate sulle prime lettere inserite. Tuttavia, molte volte le parole suggerite non corrispondono a quello che l’utente intende scrivere, portando a frequenti errori e malintesi.

Sicurezza dei dati

Un’altra preoccupazione riguarda la sicurezza dei dati personali. L’écritura intuitiva memorizza le parole più frequentemente usate per fare i suoi suggerimenti. Se queste informazioni cadono nelle mani sbagliate, possono essere utilizzate per ottenere accesso a informazioni sensibili.

Pensiamo al passaggio successivo: come si fa a disattivare effettivamente questa funzione ?

Disattivazione passo dopo passo: la guida per gli utenti di Android

Accedere alle impostazioni del vostro smartphone

La prima cosa da fare è aprire l’applicazione “Impostazioni”, selezionare “Lingua e input” e infine scegliere “Tastiera virtuale”.

Scegliere il tastiera in uso

Nella lista, dovreste trovare il tastiera attivamente in uso, come Gboard per Google o il tastiera Samsung.

Modificare le opzioni di correzione

Per Gboard, cliccate su “Correzione del testo” e poi disattivate “Correzione automatica”. Per il tastiera Samsung, andate in “Gestione globale”, quindi nei “Parametri della tastiera Samsung” e disattivate la funzione “Testo intuitivo”.

Controllare le applicazioni

Se notate che l’écritura intuitiva si riattiva automaticamente, potrebbe essere necessario accedere al “Gestore delle applicazioni” per trovare e riconfigurare il vostro tastiera.

Ma cosa succede se avete un iPhone ? Veniamo subito a spiegarvelo.

Il caso particolare dell’iPhone: come gestire l’écritura intuitiva

L’approccio con gli iPhone è leggermente diverso. Con iOS, la scrittura predittiva può essere disattivata direttamente nelle impostazioni del tastiera.

Disattivazione dell’écritura intuitiva su iPhone

Nelle impostazioni del vostro dispositivo, selezionate “Generale” e poi “Tastiera”. Da qui è possibile disattivare la funzione “Suggerimenti di scrittura”.

Dopo aver disattivato l’écritura intuitiva, cosa succede ?

Alternative e personalizzazione dopo la disattivazione dell’écritura intuitiva

Scelta del correttore ortografico

Potreste decidere di utilizzare un correttore ortografico, che vi aiuterebbe a evitare errori ma non interferirebbe con le parole che state digitando come fa l’écritura intuitiva.

Personalizza il tuo dizionario

Dopo la disattivazione dell’écritura intuitiva, potete personalizzare il vostro dizionario per aggiungere parole specifiche o terminologia che usate frequentemente. Questo vi permetterà di avere un controllo più completo sulla vostra esperienza di digitazione.

Dunque, abbiamo visto i motivi per cui potreste voler disattivare l’écritura intuitiva sul vostro smartphone e come farlo. Speriamo che queste informazioni vi siano utili per gestire al meglio la vostra esperienza mobile. Ricordate: la tecnologia è uno strumento meraviglioso, ma solo se risponde alle vostre esigenze in modo efficace !

