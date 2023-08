Dirigiti da Ikea per scoprire la collezione ispirata alla cultura latino-americana: colore, spirito festoso e convivialità.

Quando IKEA si unisce a nove creativi originari dell’America Latina, nasce una collezione unica: ÖMSESIDIG. Incarna la miscela di culture e la creatività che caratterizzano questa regione del mondo. Dai tessuti gioiosi alle stoviglie festose, passando per la decorazione audace, ÖMSESIDIG è un invito a condividere momenti di piacere.

Condividi momenti festosi

La collezione ÖMSESIDIG di IKEA è un vero invito alla festa, alla convivialità e alla scoperta della cultura latinoamericana.

Sgabelli in legno e vassoi sgargianti

Offre una vasta gamma di articoli per creare un’atmosfera festosa a casa tua. Gli sgabelli in legno, pratici ed estetici, saranno perfetti per accogliere i tuoi ospiti. Una serata improvvisata? Ospiti sorpresa? Nessun problema con gli sgabelli che ti permetteranno di accogliere tutti a casa tua. E per presentare i tuoi snack e le tue bevande, i vassoi dai colori sgargianti avranno un grande effetto.

Una grande borsa colorata per portare le tue feste ovunque

Vuoi organizzare un picnic con gli amici? Passare una giornata in spiaggia? La grande borsa colorata sarà la tua compagna ideale. Spaziosa e resistente, ti permetterà di trasportare le tue bevande fresche e i tuoi spuntini con semplicità. Con questa borsa, potrai goderti le tue feste all’aria aperta in tutta tranquillità.

Delizia sia gli occhi che il palato

Con i suoi colori vivaci, il suo spirito festoso e la sua convivialità, questa collezione ti permetterà di creare momenti indimenticabili con i tuoi cari. Invita l’America Latina sulla tua tavola con questa collezione che fa viaggiare.

Accogli i tuoi ospiti con una stoviglia festosa e colorata

Per creare un’atmosfera conviviale durante i tuoi pasti con amici o famiglia, la stoviglia è ideale. I piatti dai colori vivaci daranno un tocco di dinamismo alla tua tavola, mentre i bicchieri multicolori aggiungeranno una nota di fantasia. Con questa stoviglia, i tuoi ospiti saranno felici di condividere momenti gourmand con te.

Una tavola apparecchiata con stile ed eleganza

Per una tavola perfettamente valorizzata, propone set di:

piatti,

bicchieri,

posate assortite.

In questo modo potrai creare un’armonia visiva che conquisterà i tuoi ospiti. Con questa tavola apparecchiata con gusto, ogni pasto diventerà un’esperienza sensoriale.

Porta i bei momenti con te

Allora, non aspettare oltre, corre da IKEA per scoprire la collezione ÖMSESIDIG e lasciati conquistare dal suo fascino latino!

Conserva la freschezza delle tue bevande

In estate o in caso di caldo intenso, è essenziale poter conservare le tue bevande al fresco. La borsa termica è appositamente progettata per questo scopo. Grazie al suo rivestimento isolante, conservarà la freschezza delle tue bevande, anche in caso di caldo intenso.

Una tovaglia da picnic facile da trasportare

Per i tuoi picnic in famiglia o con gli amici, la collezione ÖMSESIDIG ti propone una tovaglia da picnic pratica ed estetica. Facile da trasportare grazie al suo formato pieghevole, ti permetterà di creare uno spazio conviviale e confortevole per condividere un pasto all’aria aperta. Con questa tovaglia, i tuoi picnic assumeranno una dimensione completamente diversa. Originalità e stile, tutto è racchiuso in questa collezione!

