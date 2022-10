Diretta streaming Tottenham vs. Sporting CP: pronostico Champions League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Il Gruppo D è stato pazzesco, ma se il Tottenham può rimbalzare dalla sconfitta in Premier League contro il Newcastle per vincere uno shorthand CP sportivo squadra, si qualificheranno per gli ottavi di finale, raggiungendo le loro aspettative minime in Champions League in questa stagione. Con una vittoria e una sconfitta per Olimpico Marsigliala squadra di Antonio Conte può vincere il girone che non si sentiva possibile quando ha perso contro lo Sporting Portogalloma le cose possono cambiare rapidamente.

Nonostante le sospensioni, lo Sporting sentirà di avere tutte le possibilità di ottenere un risultato che potrebbe vederli qualificarsi agli ottavi di finale con un certo aiuto. Con una vittoria e un pareggio tra Francoforte e Marsiglia, lo Sporting potrebbe passare agli ottavi di finale, ma non può essere eliminato dalla contesa per la fase a eliminazione diretta, qualunque cosa accada.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 25 ottobre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 25 ottobre | : 15:00 ET Posizione : Tottenham Hotspur Stadio — Londra

: Stadio — Londra TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità: Tottenham -230; Disegna +240; Sporting CP +600 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Tottenham: Conte avrà ancora bisogno di aiuto sulla fascia Richarlison e Dejan Kulusevskij destinato a saltare la partita. Cristian Romero e Pierre-Emile Hojbjerg saranno decisioni a tempo di gioco dopo aver saltato la partita contro Newcastle United ma mentre l’elenco degli infortuni è breve, non avere un’ala aggiuntiva è stato un grosso problema per il dinamismo degli Spurs. Luca Moura ha rafforzato la forma fisica e potrebbe aiutare a fornirlo durante la partita, ma sembra un tiro lungo. La squadra dovrà anche diffidare dei cartellini gialli come Rodrigo BentancurEric Deir e Hojbjerg potrebbero saltare tutti la finale della fase a gironi se ritirano le ammonizioni.

CP sportivo: È tutta una questione di sospensioni per Sporting as Ricardo Esgaio e Pedro Goncalves salterà la partita mettendo più pressione Marco Edwards e Francesco Trinceo per portare il carico d’attacco. Luis NetoSebastian Coates e Geremia St. Juste salterà anche la partita.

Predizione

Nonostante le difficoltà in Premier League, il Tottenham ha fatto abbastanza in Champions League per cavarsela e lo farà di nuovo per assicurarsi la qualificazione al turno successivo. Scegliere: Spurs 2, Sporting CP 1