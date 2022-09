Diretta streaming Serie A: come vedere Inter, Milan, Napoli online, notizie squadre, pronostici, quote

Non c’è tempo per rilassarsi per i club italiani dopo il calcio d’inizio della UEFA Champions League della scorsa settimana. Napoli, Inter Milan e AC Milan sono tutti chiamati in causa per le partite di sabato prima della seconda giornata della fase a gironi dell’UCL che si svolgerà la prossima settimana. Dopo aver perso il Derby della Madonnina e l’esordio in casa contro il Bayern Monaco, l’Inter ha bisogno di una reazione contro Torinomentre il Napoli esce da un’incredibile vittoria contro il Liverpool e deve fare altrettanto contro Spezia. Il Milan concluderà le gare di sabato contro Sampdoria lontano. Ecco cosa devi sapere:

Come vedere Napoli vs Spezia

Data: sabato 10 settembre | Volta: 9:00 ET

Posizione: Stadio Diego Armando Maradona — Napoli, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Napoli -420; Pesca +500; Spezia +1200 (via Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Napoli: Era la settimana di Khvicha Kvaratskelia. Contro il Liverpool il neo acquisto del Napoli ha mostrato al mondo tutte le sue doti e ora è pronto a ripetersi anche contro lo Spezia. Mister Spalletti non conterà su un giocatore chiave Victor Osimhen, che è fuori infortunato per almeno tre settimane. L’ex attaccante Giovanni Simeone, che ha segnato il suo primo gol in Champions League contro il Liverpool, dovrebbe prendere il suo posto nelle prossime partite. È una grande opportunità per lui.

Spezia: La squadra di Luca Gotti, dopo aver vinto la gara d’esordio di Serie A, non è riuscita a vincere nelle ultime quattro partite e ora devono far partire punti in tabellone, ma contro il Napoli sarà estremamente difficile. Nzola e Gyasi giocheranno in attacco, e l’unico dubbio è tra Kovalenko e Agudelo a centrocampo.

Predizione

Il Napoli dovrebbe vincere abbastanza facilmente la partita, considerando lo stato delle ultime settimane. Kvaratskhelia è il giocatore da tenere d’occhio per questa partita, e non solo. Scegliere: Napoli 3, Spezia 1.

Come vedere Inter-Torino



Data: sabato 10 settembre | Volta: 12 pm ET

Posizione: San Siro — Milano

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Inter -235; Disegna +370; Torino +625 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Inter Milan: Partita abbastanza difficile da giocare, considerando come si è comportata la squadra di casa nelle ultime settimane. Le due sconfitte contro Milan e Bayern Monaco hanno mostrato tutte le problematiche di questa squadra in questa prima parte di stagione. Insieme a Romelu Lukaku ancora fuori per infortunio, Simone Inzaghi dovrebbe partire con Lautaro Martinez e Edin Dzeko in anticipo. Ora la pressione sul primo sta crescendo Lazio allenatore, che ha un disperato bisogno di vincere alcune partite.

Torino: Dopo cinque partite il Torino ha dieci punti, uno in più dell’avversario di sabato. Ivan Juric ha iniziato con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta e il Torino si sta rivelando una squadra molto difficile da affrontare. Pietro Pellegri lotterà per un posto negli undici titolari fino alla fine, con Toni Sanabria che dovrebbe partire questa volta nonostante il piccolo infortunio avuto la scorsa settimana. Giocatore chiave Nemanja Radonjic è uno da tenere d’occhio dopo un inizio di stagione molto positivo.

Predizione

L’Inter avrà più pressione dai tifosi e giocare in casa non è necessariamente una buona cosa questa volta. Questa partita ci dirà molto sul futuro imminente della squadra e dell’allenatore. Scegliere: Inter 2, Torino 1

Come vedere Samp-Milan



Data: sabato 10 settembre | Volta: 14:45 ET

Posizione: Stadio Marassi — GenovaItalia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Sampdoria +550; Disegna +330; Milan -200 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Sampdoria: di Marco Giampaolo la squadra ha iniziato la nuova stagione con solo due punti nelle prime cinque partite. Se vogliono stare al passo con gli avversari devono iniziare a tirare giù risultati nelle prossime partite, ma questa contro i rossoneri è una delle più difficili da giocare. Francesco Caputo dovrebbe iniziare a fianco Filip Djuricic mentre il giocatore chiave Abdelhamid Sabiri deve mostrare le sue abilità se vuole avere una possibilità contro i campioni di Serie A.

AC Milan: I rossoneri vogliono andare avanti dopo il derby vinto la scorsa settimana contro l’Inter. La squadra di Stefano Pioli ha pareggiato nella partita inaugurale dell’UCL contro l’RB Salisburgo in trasferta e vuole subito tornare alla vittoria contro la Sampdoria di sabato. Brahim Diaz dovrebbe iniziare invece di Charles De Ketelaerementre Tommaso Pobega è anche probabile che sia tra gli undici titolari per giocare insieme Sandro Tonaliche ha appena rinnovato il contratto con il club fino al 2027.

Predizione

Il Milan è in buona forma nonostante il pareggio della gara d’esordio dell’UCL contro l’RB Salisburgo, mentre l’inizio di stagione della Samp è sicuramente una preoccupazione per i tifosi. Scegliere: Milan 2, Samp 0.