Real Madrid sarà senza attaccante superstar Karim Benzema per la loro battaglia contro la fase a gironi di Champions League RB Lipsia di mercoledì. La superstar francese si è infortunata a celtico la scorsa settimana alla prima giornata, essendo stato diagnosticato un infortunio muscolare. Non ha giocato contro Maiorca domenica anche in Liga gioca, ma la squadra ha fatto benissimo senza di lui.

Dopo essere andato fuori contro il Celtic, il Real ha vinto 3-0 e domenica ha vinto contro il Maiorca, 4-1. Carlo Ancelotti ha giocato Pericolo dell’Eden al posto di Benzema in entrambe le partite.

Nella conferenza stampa di martedì prima della partita di Lipsia, l’allenatore del Real Carlo Ancelotti ha lasciato intendere che Benzema potrebbe essere presente domenica nel derby di Madrid contro Atletico Madrid. E mentre è ovviamente preoccupato per il suo fuoriclasse, al momento è più preoccupato per la minaccia che l’affamato RB Lipsia posa dopo la scioccante sconfitta per 4-1 alla prima giornata contro Shakhtar Donetsk.

“Questa è una partita importante. Il Lipsia ha avuto i suoi problemi ad inizio stagione, ma contro il Dortmund ha disputato una grande partita [winning 3-0]”, ha detto Ancelotti. Hanno soprattutto qualità. Sono abili e veloci. Per vincere dovremo fare un’ottima partita. Il Lipsia ha una linea d’attacco molto pericolosa. [Christopher] Nkunku è un giocatore brillante. Basta guardare cosa ha fatto la scorsa stagione”.

Nkunku ha segnato 35 gol la scorsa stagione in 52 partite, segnando 0,67 gol a partita. Ha continuato a farlo con sei gol in nove partite finora per iniziare questa stagione, ma dovrà essere più che clinico in questa prima che gli ospiti ne traggano qualcosa.

Il Real ha subito gol in tutte le partite della Liga finora in questa stagione e quella vittoria per 3-0 sul Celtic è l’unica porta inviolata finora. Nkunku non ha segnato nelle ultime tre partite giocate.

Come guardare e quote

Data : mercoledì 13 settembre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 13 settembre | : 15:00 ET Posizione : Stadio Santiago Bernabeu — Madrid

: Stadio Santiago Bernabeu — Madrid Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Real Madrid -190; Disegna +350; Lipsia +470 (tramite Caesars Sportsbook)

Predizione

Il doppio di Vinicius Jr. porta i Blancos a tre punti in più. Scegliere: Real Madrid 2, Lipsia 0

