Diretta streaming Norwich City vs Chelsea: come guardare, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di giovedì

Il Chelsea, che giovedì ha appena visto il club congelato da Roman Abramovich al governo britannico, si è diretto a Carrow Road per affrontare Norwich City con la speranza di spazzare via la serie di stagioni. Si affronteranno l’uno contro l’altro alle 14:30 ET di giovedì. Il Chelsea ha una difesa che consente solo 0,69 goal a partita, quindi l’attacco di Norwich avrà il loro lavoro da fare per loro.

Il Chelsea è salito sul tabellone contro Burnley lo scorso sabato, ma Burnley non ha mai seguito l’esempio. Il Chelsea ha vinto il match contro Burnley con un punteggio di 4-0. Il punteggio è stato tutto pareggiato nell’intervallo niente a niente, ma il Chelsea è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

Nel frattempo, sabato scorso, le Canarie sono andate a corto contro il Brentford, perdendo 3-1.

La vittoria del Chelsea li ha portati a 15-3-8 (terzo posto con 53 punti) mentre la sconfitta del Norwich City li ha portati a 4-18-5 (20° posto con 17 punti). Con una media di 2,15 punti a partita, il Norwich non si è esattamente affermato sulla parte difensiva. Vedremo se riusciranno a riparare i buchi nella loro difesa prima della partita imminente.

Vuoi saperne di più su questa storia di rottura? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Chi sta giocando

Norwich City (4-18-5 — 17 punti) contro Chelsea (15-3-8 — 53 punti)

Come guardare

Chi: Norwich City contro Chelsea

Norwich City contro Chelsea Quando: Giovedì alle 14:30 ET

Giovedì alle 14:30 ET Dove: Carrow Road — Norwich, Regno Unito

Carrow Road — Norwich, Regno Unito Streaming TV/diretta: Pavone

Storia della serie

Il Chelsea ha vinto l’unica partita che queste due squadre hanno giocato negli ultimi due anni.