Diretta streaming Napoli-Liverpool: pronostico Champions League, come guardarlo online, notizie, quote, tempo

L’SSC Napoli ospiterà il Liverpool all’Estadio Diego Armando Maradona mercoledì mentre prende il via il Gruppo A di UEFA Champions League. Gli italiani hanno iniziato bene il campionato e sono secondi in Serie A con tre vittorie su cinque partite, mentre i giganti della Premier League hanno trovato più difficile in casa con due vittorie e tre pareggi su sei per sedersi al settimo posto nella classifica iniziale. Potrebbe esserci un primo risultato a sorpresa qui? Entrambi si conoscono da un drammatico girone dell’UCL qualche anno fa, che ha visto il Liverpool lasciare tardi per superare il Paris Saint-Germain e ha mandato il Partenopei in Europa League mentre i Reds hanno vinto tutto.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro:

Come guardare e quote

Data: mercoledì 7 settembre | Ora: 15:00 ET

Posizione: Stadio Diego Armando Maradona — Napoli, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Napoli +260; Disegna +270; Liverpool -105 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Napoli: La potenziale disponibilità di Victor Osimhen in attacco potrebbe essere un fattore determinante per la squadra di Luciano Spalletti, molto cambiata dall’ultima volta che i due si sono affrontati. La vittoria per 2-1 sulla SS Lazio è stata la preparazione ideale per la formazione napoletana con Khvicha Kvaratskhelia che ha ottenuto recensioni entusiastiche per le sue prestazioni da quando è arrivato dalla Dinamo Batumi dopo che la guerra della Russia contro l’Ucraina ha visto il 21enne nazionale georgiano lasciare il Rubin Kazan.

Liverpool: Gli uomini di Klopp stanno lavorando sodo per la loro prima stagione con i pareggi della Premier League contro Fulham, Crystal Palace e ora Everton. Una sconfitta di poco conto contro il Manchester United è stata seguita da un tonfo assoluto del Bournemouth, quindi la forma dei Reds è stata finora mista. Un test come questo sulla fase continentale potrebbe essere quello che serve per svegliarli a sufficienza per un gruppo insidioso che comprende anche Ajax e Rangers.

Predizione

I visitatori della Premier League dovrebbero avere abbastanza per salutare i loro padroni di casa italiani qui. Il Napoli ha gli strumenti per rendere la vita difficile ai Reds, ma gli uomini di Spalletti potrebbero essere bassi se Osimhen non fosse del tutto in forma. Klopp ha lottato nella sua settima stagione con Mainz 05 e Borussia Dortmund in passato e ha bisogno che i suoi giocatori escano dal loro malessere per evitare di confermare questo schema formatosi in Germania. Scegliere: Liverpool 2, Napoli 1