Diretta streaming Milan-Napoli: pronostico Serie A, canale TV, come guardare online, notizie sulla squadra, quote

Il Milan ospiterà il Napoli domenica a San Siro in una partita ad alto rischio che vedrà affrontarsi due delle tre capolista di Serie A. Entrambe le squadre stanno ottenendo ottime prestazioni nella fase a gironi di UEFA Champions League (entra in azione solo su Paramount+), ma ora tutta l’attenzione è su una partita di Serie A che potrebbe determinare molto sulle ambizioni che queste due squadre potrebbero portare nel bel mezzo di la stagione. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 18 settembre | Volta: 14:45 ET

Posizione: San Siro — Milano

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Milan +112; Pesca +245; Napoli +245 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

AC Milan: Stefano Pioli conterà probabilmente sullo stesso undici titolare che mercoledì scorso ha vinto contro la Dinamo Zagabria, con Charles De Ketelaere che partirà come numero dieci e con Alexis Saelemaekers a giocare sul lato destro della linea d’attacco. Il duello più importante sarà quello di Davide Calabria, che deve difendere uno dei giocatori più pericolosi del Napoli, Khvicha Kvaratskelia, che ha già segnato quattro gol nelle prime sei gare della stagione.

Napoli: Luciano Spalletti giocherà invece con il suo 4-3-3, e la domanda principale per l’ex tecnico dell’Inter è sull’attaccante. Considerando che Victor Osimhen è ancora fuori, Spalletti deve sceglierne uno tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, con l’attaccante italiano più propenso a partire. Matteo Politano e Kvaratskelia completeranno le tre linee d’attacco.

Predizione

Le due squadre lotteranno duramente per vincere la partita senza pensare troppo a preservare un pareggio a punteggio basso e possiamo aspettarci qualche gol a San Siro domenica sera per quella che dovrebbe essere una partita divertente da guardare. Scegliere: Milan 2, Napoli 2.