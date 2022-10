Diretta streaming Manchester United vs Newcastle: pronostico Premier League, canale TV, come guardare online, quote

Manchester United e Newcastle si affronteranno domenica all’Old Trafford per determinare quale squadra aumenterà le loro speranze di lottare per un posto ai vertici della classifica della Premier League. I Red Devils stanno uscendo da quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Premier League, con la sconfitta per 6-3 contro il Manchester City. Il Newcastle, reduce da due vittorie consecutive, è sesto con 14 punti, un punto in meno della squadra di Hag, ma anche con una partita in più dello United. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 16 ottobre | Volta: 9:00 ET

Posizione: Old Trafford — Manchester, Inghilterra

TV: Rete USA

Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Uomo Unito -102; Pesca +275; Newcastle +260 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Manchester United: Una vittoria contro il Newcastle aiuterebbe sicuramente il processo di Ten Hag al Manchester United, dopo che i Red Devils hanno vinto in uno scontro di Europa League contro Omonia con un gol nel finale segnato da Scott McTominay all’Old Trafford giovedì sera. Con questa partita decisa, i Reds rivolgeranno la loro attenzione alla partita di domenica contro il Newcastle United: “È una partita importante e dobbiamo prepararci bene, e dobbiamo trovare le energie per farlo”, ha detto ten Hag dopo la partita .

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Newcastle: Il boss del Newcastle United Eddie Howe dice che c’è stato “un rimbalzo e un brusio” nel campo dei Magpies questa settimana mentre si preparano ad affrontare il Manchester United domenica. Ha parlato del nuovo allenatore dello United, Ten Hag, dicendo: “Penso che ora svilupperanno la loro filosofia e il loro stile di gioco, e penso che tu possa già vederlo emergere. Hanno dato delle ottime prestazioni e penso che sono segnali promettenti per loro come squadra”. Sull’impatto di Bruno Guimarães ha aggiunto: “Direi solo che ha fatto incredibilmente bene. La cosa che mi ha piacevolmente sorpreso è che non conosci mai il tuo rapporto con un giocatore quando firmi – non sai mai come si trasformerà tra di me. e lui, e lui e la squadra. È un sacco di congetture”.

Predizione

Il Manchester United dovrebbe vincere questa partita contro il Newcastle, considerando che una vittoria all’Old Trafford può davvero essere d’aiuto per le loro speranze di Champions League per la prossima stagione. Scegliere: Manchester United 2, Newcastle 1.