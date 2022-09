Diretta streaming Manchester City-Borussia Dortmund: pronostico Champions League, come guardare online, quote

È quasi ora del primo test di Erling Haaland contro la sua ex squadra, quando il Manchester City ospiterà il Borussia Dortmund mercoledì. Il City ha spazzato via il Siviglia 4-0 aprendo la partita di Champions League, mentre il Borussia Dortmund ha vinto 4-0 anche sul Copenaghen. Questo dovrebbe essere un test più difficile per entrambe le squadre, ma come ben sa il Dortmund, attraverso Haaland tutto è possibile. Il tiratore scelto norvegese ha segnato 12 gol e ne ha assistiti uno in più in otto presenze con il City dopo essere esploso a Dortmund.

Non ci è voluto molto prima che la squadra iniziasse a cercare Haaland nei box poiché il City è una delle migliori squadre nel creare occasioni al mondo. Con Phil Foden, Kevin de Bruyne, Joao Cancelo e Bernardo Silva a sostegno di Haaland, ha potuto raggiungere i 40 gol in tutte le competizioni mentre il City ha vinto i trofei. Ma Haaland non è l’unico ex giocatore del Dortmund probabilmente coinvolto nella partita. Con Aymeric Laporte appena tornato ad allenarsi, è probabile che Manuel Akanji comincerà contro la sua ex squadra. Ilkay Gundogan completa il trio di ex giocatori del Dortmund del City e probabilmente lancerà il centrocampo per Pep Guardiola.

Il Dortmund entrerà in partita con qualcosa da dimostrare dopo aver lottato nella sconfitta per 3-0 contro il Red Bull Lipsia lo scorso fine settimana, ma non possono aprirsi troppo permettendo al City di dividerli in contropiede. Sarà un test importante per Edin Terzic perché mentre la sua squadra non ha bisogno di vincere la partita, deve essere competitiva o il morale potrebbe calare, vedendo i giallorossi cadere in Europa League quando tutto è detto e fatto.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 14 settembre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 14 settembre | : 15:00 ET Posizione : Etihad Stadium — Manchester

: Etihad Stadium — Manchester TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità: Manchester City -530; Disegna +625; Dortmund +1300 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Manchester City: Mentre Laporte è tornato ad allenarsi, questa partita probabilmente arriverà troppo presto per lui, ma sarà pronto per inseguire il becco della nazionale. Kyle Walker potrebbe fare la partita del Dortmund ma Guardiola potrebbe non rischiarlo, avendo un’altra opzione di terzino in Sergio Gomez. John Stones è di nuovo in lizza, ma potrebbe aver bisogno di accontentarsi di un posto in panchina a causa della presenza di Akanji.

Dortmund: Thorgan Hazard probabilmente salterà la partita per infortunio, che potrebbe vedere l’americano Gio Reyna iniziare dopo essere uscito dalla panchina durante la sconfitta contro l’RB Lipsia. Jamie Byno-Gittens ha un infortunio alla spalla mentre anche Gregor Kobel non sarà disponibile. L’elenco degli infortuni del Dortmund è cresciuto di giorno in giorno poiché hanno anche gli assenti a lungo termine di Mateu Morey Bauza, Sebastien Haller e Mahmoud Dahoud da gestire.

Predizione

Il Dortmund è una buona squadra ai suoi tempi, ma non riesce a tenere il passo con il ritmo del Manchester City in quella che sarà una partita abbastanza aperta. Scegliere: Manchester City 4, Dortmund 2