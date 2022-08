Diretta streaming Leeds vs Chelsea: pronostico Premier League, canale TV, come guardare online, tempo, notizie sugli infortuni

Jesse Marsch e Leeds Unito hanno goduto di un buon inizio di stagione, ma sarà messo alla prova come Chelsea arriva a Elland Road. Insieme a Cristiano Pulisico uscendo dalla panchina per il Chelsea solo nelle prime due partite, potrebbe non essere la riunione a tema della nazionale maschile degli Stati Uniti che tutti si aspettavano, ma Brenda Aaronson e Tyler Adams affronteranno le prove più dure della loro giovane carriera nel Leeds.

Nonostante finora abbia avuto solo un assist per il Chelsea, Raheem Sterling è stato fortemente coinvolto nell’attacco e potrebbe utilizzare lo spazio fornito dallo stile di gioco aperto del Leeds per creare occasioni Rece James a destra e chi parte da terzino sinistro. Thomas Tuchel non sarà a bordo campo dopo essere stato squalificato per il confronto con Antonio Conte, ma avrà una decisione difficile da titolare Ben Chilwell o Marc Cucurella. Entrambi hanno avuto un buon inizio di stagione, ma a meno che Cucurella non si schieri come difensore centrale, uno dovrà iniziare in panchina.

Con il Leeds che probabilmente concede spazio nell’ultimo terzo, questo potrebbe essere un buon momento per provare qualcosa di diverso in attacco Kai Havertz ha lottato. Armando Broja salterà la partita ma se Callum Hudson-Odoi non viene venduto, potrebbe avere un inizio raro? Il Chelsea dovrà contenere Jack Harrison e Rodrigo che hanno iniziato bene la stagione e questo sarà solo più difficile con N’Golo Kante infortunato. Kalidou Koulibaly aiuterà in questo, ma i Blues potrebbero essere saggi nel cercare di contenere Harrison in modo simile a come Figlio Heung Min è stato intascato la scorsa settimana.

Ruben Loftus-guancia ha iniziato come terzino destro mentre James è rimasto al centro difensore per aggiungere ritmo alla linea di fondo mentre si faceva avanti a centrocampo per spegnere gli attacchi. Elland Road oscillerà, quindi il Chelsea dovrà segnare un gol in anticipo per rimuovere la pressione della trasferta dall’equazione.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data: domenica 21 agosto | Volta: 9:00 ET

Posizione: Elland Road — Leeds, West Yorkshire

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Leeds United +490; Disegna + 320; Chelsea -180 (tramite Caesars Sportsbook)

Aggiornamenti in tempo reale: Leeds contro Chelsea

Notizie sugli infortuni

Leeds United: Marsch non ha nuovi infortuni disponibili poiché Luis Sinisterra potrebbe essere abbastanza in forma per fare il suo primo inizio di stagione, il che sarebbe una spinta. Guardando gli attaccanti, Joe Gelhardt è pronto per partire ma Patrizio Bamford dovrebbe essere sospeso per precauzione. Data la sua importanza per la squadra, non ha senso spingerlo così all’inizio della stagione quando potrebbe causare una battuta d’arresto. Lo stesso vale per Liam Cooper che è tornato ad allenarsi ma non è ancora in forma. Luca Ayling e Junior Firpo è sulla buona strada per apparire a settembre, mentre sarebbe uno shock vedere Stuart Dallas prima del nuovo anno,

Chelsea: Kante non essere in buona salute sarà una grande mancanza in quanto potrebbe non tornare prima della pausa internazionale di settembre. Ma la sua assenza dà Conor Gallagher un’occasione per stupire con una maglia del Chelsea. Anche Broja salterà la partita mentre Pulisic — che è legato al Manchester United — ha avuto problemi minori con il suo Achille durante la settimana, secondo Tuchel, e Mateo Kovacic è anche ancora fuori con problemi al ginocchio.

Predizione

Nonostante il buon inizio di stagione, la difesa del Leeds United non è abbastanza buona da contenere il Chelsea per 90 minuti. Aspettati una partita ravvicinata, ma che vede il Chelsea uscire in testa. Scegliere: Leeds United 1, Chelsea 2