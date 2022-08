Diretta streaming Inter vs Spezia: pronostico partita Serie A, canale TV, come guardare online, notizie squadra, quote

quello dell’Inter La prima partita di questa stagione a San Siro contro lo Spezia sabato segnerà ufficialmente Romelu Lukaku torna allo stadio di casa per la prima volta da quando lui e i nerazzurri hanno vinto lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte. L’Inter ha vinto entrambe le gare affrontate nella scorsa stagione dalle due squadre, battendo 5-1 lo Spezia Lautaro Martinez accumulando due gol e due assist in quegli incontri.

Ecco cosa devi sapere:

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per un mese con il codice promozionale ITALIA.

Come guardare e quote

Data: sabato 20 agosto | Volta: 14:45 ET

Posizione: San Siro — Milano, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Inter -675; Disegna +675; Spezia +1750 (via Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Inter Milan: Il club lo ha chiarito venerdì Milano Skriniar è destinato a rimanere al club quest’estate nonostante l’interesse di corteggiatori esterni, incluso il PSG. Una bella notizia per i tifosi di casa che sabato contro lo Spezia accoglieranno il loro idolo a San Siro. Nella prima partita contro leccese, l’Inter ha mantenuto il 70% del possesso palla, ha battuto il Lecce 19-10 e ha generato 2,1 xG contro 0,7 xG del Lecce mentre Lukaku ha segnato subito all’esordio in rimonta con la maglia nerazzurra. Dovrebbe iniziare insieme a Martinez anche nella partita casalinga di apertura.

Spezia: La squadra di Luca Gotti sta uscendo dalla vittoria casalinga per 1-0 Empoli dove ha subito il 60% del possesso palla, è stato battuto 18-9 e ha generato solo 0,5 xG contro gli 0,7 xG dell’Empoli nonostante la vittoria. Lo Spezia ha creato solo sei occasioni contro l’Empoli lo scorso fine settimana. La scorsa stagione lo Spezia ha segnato una media di 7,4 occasioni create a partita, la seconda in meno in Serie A. Giocatore chiave Daniele Verde salterà la partita a causa di un lieve infortunio.

Predizione

Ci si aspetta che l’Inter vinca la partita e i tifosi sperano di vederla una partita diversa rispetto a quella contro il Lecce, quando i nerazzurri hanno faticato e vinto nell’ultimo secondo di gioco. SCEGLIERE: Inter 2, Spezia 0.