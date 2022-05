Diretta streaming finale di Coppa Italia, ora d’inizio, bracke: come guardare Juventus-Inter su Paramount+

La strada per la Roma è qui perché la marcia verso la gloria della Coppa Italia si conclude mercoledì, quando Juventus e Inter si incontreranno per il titolo di coppa. A differenza degli anni precedenti, il formato per la 75a puntata è cambiato poiché i partecipanti sono stati ridotti da 78 a 44 e rappresentavano solo le prime tre divisioni. La Juventus sta cercando di difendere la corona dopo aver perso Cristiano Ronaldo, ma deve affrontare una dura prova dall’Inter, campione di Serie A dello scorso anno. Come sempre, CBS Sports e Paramount+ sono la tua casa di riferimento per tutto ciò che riguarda il calcio italiano. Assicurati di fare clic qui per eseguire lo streaming di ogni gioco.

mercoledì 11 maggio (Stadio Olimpico, Roma)

Juventus-Inter, 15:00 ET (Paramount+)

Round completati

Turno preliminare

Sabato 7 agosto

Como 2, Catanzaro 2 (dts) (Catanzaro anticipo ai rigori, 4-3)

Domenica 8 agosto

Ternana 1, Avellino 1 (dts) (Avanzamento Ternana ai rigori, 4-3)

Perugia 1, Alto Adige 0

Padova 0, Alessandria 2 (dt)

Primo round

Venerdì 13 agosto

Pordenone 1, Spezia 3

Genova 3, Perugia 2

Udinese 3, Ascoli 1

Fiorentina 4, Cosenza 0

Sabato 14 agosto

Benevento 2, SPAL 1 (dt)

Cittadella 2, Monza 1

Hellas Verona 3, Catanzaro 0

Cagliari 3, Pisa 1

domenica 15 agosto

Empoli 4, Vicenza 2

Parma 1, Lecce 3

Venezia 1, Frosinone 1 (dts — Venezia vince 8-7 ai rigori)

Torino 0, Cremonese 0 (dts — Torino vince 4-1 ai rigori)

Lunedì 16 agosto

Crotone 2, Brescia 2 (dts — Crotone vince 4-2 ai rigori)

Bologna 4, Terna 5

Salernitana 2, Reggina 0

Samp 3, Alessandria 2

Secondo round

Mercoledì 15 dicembre

Sampdoria 2, Torino 1

Cagliari 3, Cittadella 1

Fiorentina 2, Benevento 1

Venezia 3, Terna 1

Genova 1, Salernitana 0

Udinese 4, Crotone 0

Spezia 0, Lecce 2

Hellas Verona 3, Empoli 4

Ottavi di finale

Juventus 4, Samp 1

Sassuolo 1, Cagliari

Napoli 2, Fiorentina 5

Atalanta 2, Venezia 0

Milan 3, Genoa 1 (dts)

Lazio 1, Udinese 0 (as)

Inter 3, Empoli 2 (dts)

Roma 3, Lecce 1

Quarti di finale

Roma 0, Inter 2

Milan 4, Lazio 0

Juventus-Sassuolo

Fiorentina 3, Atalanta 2

Semifinali



Martedì 1 marzo

Andata: Milan 0, Inter 0

mercoledì 2 marzo

Andata: Fiorentina 0, Juventus 1

Martedì 19 aprile

Ritorno: Inter 3, Milan 0

mercoledì 20 aprile

Ritorno: Juventus 2, Fiorentina 0