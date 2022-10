Diretta streaming Chelsea vs Milan: scelta Champions League, canale TV, come guardare online, quote

Inseguendo la prima vittoria della fase a gironi di Champions League, il Chelsea affronta il compito più difficile del breve mandato di Graham Potter mentre accoglie l’AC Milan allo Stamford Bridge mercoledì sera. Una sconfitta a Zagabria e un pareggio con il Red Bull Salisburgo hanno lasciato i Blues con molto da recuperare e dovranno affrontare un avversario pieno di giocatori che hanno un punto da dimostrare a Londra.

Rafael Leao vorrà sicuramente mostrare al Chelsea perché dovrebbe spostare il cielo e la terra per ingaggiare lui piuttosto che (o anche) Christopher Nkunku mentre Fikayo Tomori e Olivier Giroud saranno fuori per mostrare al loro ex club perché hanno sbagliato a lasciarli andare innanzitutto. La vittoria del Milan li metterebbe al posto di guida nelle prime due gare e lascerebbe gli avversari in difficoltà per prolungare il loro coinvolgimento in Champions League oltre Natale. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare e quote

Data: mercoledì 5 ottobre | Volta: 15:00 ET

Posizione: Stamford Bridge — Londra

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Chelsea -145; Disegna +290; Milano +390 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Chelsea: Mentre Potter cerca di trovare una formula vincente nei suoi primi giorni allo Stamford Bridge, il suo centrocampo si preannuncia essere un vero e proprio enigma. Un N’Golo Kante in forma affidabile risolverebbe molto – e il suo ritorno ad allenarsi prima della partita di mercoledì è una spinta onnipotente – ma con la mancanza di ritmo di Jorginho che viene esposta troppo spesso, c’è bisogno di maggiore dinamismo insieme a Mateo Kovacic .

Una cosa che non manca a Conor Gallagher è il dinamismo. In effetti, è spesso questo il problema del giovane, che sabato ha segnato una splendida vittoria contro il Crystal Palace. Gallagher potrebbe essere fondamentale per frenare il gioco di transizione del Milan, ma questo presuppone che non venga catturato troppo in alto, questo è il suo istinto offensivo. Sentirà di aver fatto tutto il possibile durante il fine settimana per guadagnare un ruolo più importante, ma la domanda chiave è se Potter può fidarsi di lui.

AC Milan: Se Gallagher vuole un senso per ciò che può essere ottenuto lontano dal Chelsea, deve solo guardare fino al suo collega diplomato all’accademia Fikayo Tomori. Come Gallagher, il difensore centrale una volta sfrecciava per minuti allo Stamford Bridge, ora è una star dei campioni d’Italia con progetta per mostrare il suo valore nel suo ex terreno di calpestio mercoledì sera.

Parlando a una tavola rotonda lunedì, Tomori ha detto a CBS Sports: “Penso di essere più fiducioso [since moving to Milan]. Ho avuto più partite alle spalle, quindi mi sento meglio. Probabilmente sono più concentrato durante le partite e ho imparato diverse parti della difesa e come essere nella struttura di una squadra, in particolare il modo in cui il nostro allenatore vuole che giochiamo. Sono migliorato molto. Mi sento nel complesso più fiducioso e anche più a mio agio con me stesso”.

Predizione

Questa è una partita che potrebbe andare in qualsiasi modo, ma il micidiale Leao potrebbe porre domande serie a Reece James e al lottatore Wesley Fofana, forse sufficienti per vincere la partita per il Milan. Scegliere: Chelsea 0, Milan 2